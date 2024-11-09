Недвижимость баскетболиста Яниса Тиммы в Риге продается с электронного аукциона по просьбе его бывшей жены Саны Оши.
Недвижимость баскетболиста Тиммы в Риге выставлена на аукцион по требованию его бывшей жены
На аукционе планируется продать 2/13 доли Тиммы в недвижимости в Риге на проспекте Кокнесес, 18А-8.
Недвижимость включает автостоянку общей площадью 436,9 квадратных метра и соответствующие 4369/20691 доли в общем имуществе многоквартирного дома. Оценочная стоимость недвижимости, которая составляет 10 400 евро, также установлена в качестве начальной цены аукциона. Шаг аукциона предусмотрен в размере 300 евро.
На втором аукционе продаются принадлежащие Тимме 2254/20691 доли недвижимого имущества в Риге по адресу проспект Кокнесес, 18A.
Недвижимость состоит из земельного участка общей площадью 816 квадратных метров. Оценка недвижимости составляет 1050 евро, что также является стартовой ценой аукциона. Шаг аукциона - 100 евро.
Оша, бывшая жена Тиммы, указана в качестве взыскателя долга.
Оба аукциона начались на прошлой неделе и завершатся 6 декабря.
Уже сообщалось, что Тимма присоединился к команде Alikson Team и будет выступать в турнире Media Basket, организованном "Лигой Ставок".
Законодательство предусматривает, что Тимма больше не сможет выступать за сборную Латвии, если продолжит баскетбольную карьеру в России.
"Лига Ставок" - букмекерская компания, создавшая первую в России медиалигу, обещающую собрать у экранов всех любителей баскетбола.
В Media Basket игры проводятся в формате три на три (3х3), но игра ведется на двух корзинах вместо одной.
Прошедшим летом Тимма представлял сборную Латвии на отборочном турнире парижских Олимпийских игр, проходившем в Риге.
Всего за карьеру 32-летний Тимма в составе сборной Латвии провел 56 матчей и набирал в среднем 9,2 очка.
В 2010 году Тимма был одним из лидеров сборной Латвии U-18 на чемпионате Европы, где нашим баскетболистам удалось завоевать бронзовые медали.
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