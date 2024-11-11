Почему на Привокзальной площади не будет ресторана Hesburger?

По ее словам, проект остановлен из-за того, что Hesburger не получил необходимого разрешения на открытие точки быстрого питания.

Координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Татьяна Смирнова пояснила агентству LETA, что необходимое разрешение не было выдано, потому что разрешенное использование здания - "торговля и услуги" и функцию здания нужно было бы изменить на "рестораны", а такое изменение функции здания не соответствует правилам использования и застройки территории исторического центра Риги и его охранной зоны.