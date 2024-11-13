Латвии необходимо более целенаправленно планировать расходование средств инструмента аукциона квот на эмиссию (EKII), заключил в ходе ревизии Государственный контроль.
Госконтроль недоволен расходованием средств в борьбе с климатическими изменениями
По информации Госконтроля, в ходе ревизии эффективности планирования расходов EKII выяснилось, что сокращение выбросов парниковых газов (SEG) не происходит наряду с сокращением расходования финансовых средств. К тому же доступное финансирование длительное время не используется для сокращения изменений климата - до конца 2023 года было накоплено уже 320 млн евро, что не способствует достижению установленных для Латвии целей сокращения эмиссий SEG.
Квота на выбросы - это допуск на эмиссию SEG, который выдается компаниям и странам Европейским союзом для ограничения выбросов и борьбы с изменениями климата. В свою очередь, EKII - это средства, полученные от выставленных на торги выделенных Латвии квот на эмиссию, которые направляются на мероприятия по достижению климатических целей.
Как отмечает Госконтроль, если сравнить эффективность проведенных на сегодня восьми конкурсов проектов EKII с эффективностью затрат на другие меры по снижению климатических изменений, то видно, что все проведенные до сих пор конкурсы на проекты EKII отличаются относительно низкой эффективностью затрат - они в 14-88 раз дороже, чем другие меры по снижению изменений климата. Кроме того, дальнейшие софинансируемые из средств EKII мероприятия, включенные в Национальный план энергетики и климата, также определены без оценки эффективности их расходов.
Член совета Госконтроля Инга Вилка говорит, что цели климатической политики невозможно достичь без финансовых инвестиций, но при этом надо осознавать, что финансовые ресурсы ограничены и поэтому необходимо оценить оптимальные решения по их вложению. Вилка обращает внимание, что еще семь лет назад при оценке расходования средств, предназначенных для сокращения климатических изменений, в рамках финансового инструмента изменения климата и EKII, Госконтроль пришел к выводу, что средства вкладываются в неэффективные проекты.
"Предложенная в то время рекомендация по определению приоритета мер на основе расчетов эффективности затрат не была реализована. К сожалению, предыдущий опыт не учтен и, соответственно, не использован для повышения эффективности деятельности. Эта ревизия также свидетельствует о том, что по-прежнему не проводится основанный на данных отбор мероприятий EKII", - заключает Вилка.
Установлено также, что доступные средства EKII не используются своевременно для реализации мер по смягчению климатических изменений. К концу 2023 года в Латвии из доступного финансирования EKII - 489 млн евро - израсходовано только 34%, или 169 млн евро. Более быстрая реализация мер по сокращению выбросов EKII более эффективна по затратам, однако финансирование EKII используется только в течение четырех-шести лет после его получения, отмечает Госконтроль.
Ревизоры подсчитали, что таким образом не использована возможность реализации мер, которые сократили бы выбросы SEG в среднем на 9012 тонн в год. При этом только 86 млн евро, или 51% от использованного финансирования EKII, использовано для реализации мер по снижению выбросов SEG, а 76 млн евро, или 45%, пошло на поддержку конечных потребителей электроэнергии - мероприятие, которое не привело к сокращению эмиссий SEG.
Министерство климата и энергетики указало на ограниченный потенциал для подготовки конкурсов новых проектов, что препятствует расходованию финансирования EKII. Однако оно не предложило отраслевым министерствам возможности использовать доступное финансирование EKII и участвовать, хотя они указали на необходимость финансирования и готовность включиться в разработку конкурсных положений новых проектов по сферам, находящимся в сфере их ответственности, отмечает Госконтроль.
В ходе ревизии был сделан вывод, что расходы на администрирование EKII растут, но результативные показатели не меняются. Несмотря на то, что уровень использования финансирования EKII в Латвии в четыре раза ниже, чем в странах ЕС в целом, расходы на администрирование EKII в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли почти втрое и составили 3,1 млн евро. А в 2024 году эти расходы на 54% больше, чем в 2023 году, и составляют 4,7 млн евро.
Госконтроль также отмечает, что в расходовании средств EKII не хватает прозрачности и участия общественности. Хотя ежегодно до 1 апреля МКЭ должно подавать Кабинету министров доклад об использовании доходов от аукционов в предыдущем году, в том числе о достигнутом сокращении эмиссии SEG, до ноября доклад по 2023 году еще был не представлен. В отчетах прошлых лет не приводилась полная информация. Так, в докладе за 2022 год не представлена информация о потраченных на единовременную поддержку конечных потребителей электроэнергии 76 млн евро, что составляет 82% от финансирования в 2022 году, при этом ни в одном докладе нет информации о доступном остатке средств EKII, отмечает Госконтроль.
Ревизоры считают, что участие общества в совершенствовании эффективности EKII формально. Несмотря на то, что создан консультативный совет EKII, целью которого является содействие прозрачности расходования средств инструмента и привлечение представителей общественности к надзору за управлением и осуществлением EKII, он не созывался уже более шести лет. Таким образом, следует сделать вывод, что решения о расходовании финансирования EKII принимались без участия общественности и без обеспечения баланса различных интересов в процессе принятия решений.
В ходе ревизии даны четыре рекомендации. Цель одной рекомендации заключается в том, чтобы все мероприятия EKII отбирались на основе расчетов эффективности затрат. Вторая рекомендация - повысить эффективность затрат выбранных приоритетных мероприятий EKII по меньшей мере на 30% по сравнению с прежней эффективностью. Третья рекомендация - добиться того, чтобы размер административных расходов, оплачиваемых из финансирования EKII, не превышал 7% от годового финансирования конкурсных проектов EKII. А средства, полученные от аукционов квот на эмиссию, ревизоры рекомендуют расходовать в среднем в течение трех лет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!