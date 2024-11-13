Госконтроль недоволен расходованием средств в борьбе с климатическими изменениями

Министерство климата и энергетики указало на ограниченный потенциал для подготовки конкурсов новых проектов, что препятствует расходованию финансирования EKII. Однако оно не предложило отраслевым министерствам возможности использовать доступное финансирование EKII и участвовать, хотя они указали на необходимость финансирования и готовность включиться в разработку конкурсных положений новых проектов по сферам, находящимся в сфере их ответственности, отмечает Госконтроль.

В ходе ревизии был сделан вывод, что расходы на администрирование EKII растут, но результативные показатели не меняются. Несмотря на то, что уровень использования финансирования EKII в Латвии в четыре раза ниже, чем в странах ЕС в целом, расходы на администрирование EKII в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли почти втрое и составили 3,1 млн евро. А в 2024 году эти расходы на 54% больше, чем в 2023 году, и составляют 4,7 млн евро.