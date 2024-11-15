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Alexandra Nekrasova

Куда сходить 18 ноября? Выбрали лучшие места - от центра до микрорайонов и Юрмалы!

Лазерное шоу у памятника Свободы в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA
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В понедельник, 18 ноября, наша страна отмечает главный праздник  - День провозглашения Латвийской Республики. В честь этого события в Риге пройдут военный парад, концерты и лазерное шоу, а праздничное настроение создадут световые инсталляции фестиваля Stāro Rīga. Насыщенная программа запланирована и в Юрмале, где зажгутся тысячи свечей. Как не запутаться в потоке праздничных событий? Мы разобрались и рассказываем вам!

106-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики столица отметит зрелищно и патриотично.

Тем более что после 4-летнего перерыва Рига вновь засияет огнями световых инсталляций фестиваля Staro Rīga, а праздничные концерты пройдут не только в центре, но и в районах города.

Рига

В 10:30 у памятника Свободы пройдет торжественная церемония возложения цветов.

C 11 до 17 часов в Рижском замке (площадь Пилс, 3) любителей истории ждет специальная программа, подготовленная Национальным музеем истории Латвии, недавно открывшим часть экспозиции после реконструкции. Посетители смогут ознакомиться с географией и историей регионов Латвии, традиционными ремеслами, играми, музыкой, латгальским и ливским языками. Также будут лекции о древних народах Латвии, их наследии и самобытности исторических земель.

Кроме того, в разных местах столицы пройдут праздничные концерты.

В 13:30 на набережной 11 Ноября зрителей порадует парад Национальных вооруженных сил, подразделений МВД и Яунсардзе.

Галерея: Военный парад 18 ноября 2023 года

В 15:00 во Дворце культуры ВЭФ меломанов порадуют "Звуковые картины Латвии" (Latvijas skaņu gleznas) с участием Рижского оркестра. Бесплатные приглашения можно получить в Biļešu Paradīze.

В 16:00 в Кенгарагской школе музыки и искусства пройдет концерт "Через серебряную рощу шел" (Caur sidraba birzi gāju) с участием ансамблей Kokļu klubs, Liepziedi, Liepiņa и Liepa и солиста Мартиньша Звигулиса. Бесплатные приглашения можно получить в упомянутой школе.

С 16:00 до 17:30 в концертном зале Ave Sol состоится концерт "Останься в моей памяти…" (Paliec TU manā prātā…) с участием смешанного хора Эмиля Дарзиня, ансамбля кокле Cantata и струнного квартета.

В 17:00 в Латвийском военном музее любители фольклора смогут насладиться концертом "Народная песня для Латвии" (Tautas dziesma Latvijai) с участием коллектива Vilkači.

В 18:00 праздник наступит и в Вецмилгрависе. В Большом зале Дворца культуры "Зиемельблазма" пройдет концерт группы Carnival Youth.

В 19:00 на площади у памятника Свободы начнется концерт с участием музыкантов Гинты Криевкалны, Греты Грантини, Андриса Эрглиса и Раймонда Целмса.

В 20:00 к патриотам обратится с речью президент Латвии Эдгар Ринкевич, прозвучит гимн Латвии. А в 20:10 там же, в самом сердце Риги, начнется лазерное световое шоу, которое будет повторяться до 23:00.

Лазерное шоу у памятника Свободы
Лазерное шоу у памятника Свободы Фото: Lita Millere/LETA

В 21:00 в Малой гильдии выступят молодежный хор Balsis, пианистка Иева Дзерве и инструментальный ансамбль.

Юрмала

Традиционно в День независимости в Юрмале засияет "Путь света". 12 500 свечей осветят город от Приедайне до Кемери, растянувшись вдоль главных улиц, в том числе и Йомас, на 20 километров! Ритуал начнется с наступлением сумерек, в 15:30, и в нем могут принять участие все желающие.

"Путь света" в Юрмале
"Путь света" в Юрмале Фото: Jānis Škapars/TVNET

В 16:00 свечи зажгут у дома Аспазии (проспект З. Мейеровица, 18/20) под песнопения мужского хора Latvis.

В 18:00 на улице Йомас, 47/49, у отеля Hotel Jūrmala Spa состоится концерт Анты Энгеле и Мелиссы Деборы Кашкуры

В 19:00 в Евангелической лютеранской церкви в Дубулты пройдет праздничное богослужение.

В 20:00 жизнь забьет ключом в Каугури: начнется праздничный концерт, в котором выступят солисты Иева Керевица и Даумант Калниньш, хоровая группа Рижской Домской хоровой школы и пианистка Агнесе Эглиня, а через час эстафету перехватит музыкальная группа Lādezers.

Завершится праздник фейерверком в 22:00. Происходить это будет возле Дома культуры в Каугури (улица Райня, 110).

Обширную развлекательную программу подготовил и отель Baltic Beach Hotel & SPA: после 18 часов во дворе отеля и на берегу моря будет звучать музыка, загорятся факелы и свечи, зрителей ждет световое шоу. Мероприятие во дворе и шоу на пляже будут бесплатными.

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