Куда сходить 18 ноября? Выбрали лучшие места - от центра до микрорайонов и Юрмалы!

В 16:00 в Кенгарагской школе музыки и искусства пройдет концерт "Через серебряную рощу шел" (Caur sidraba birzi gāju) с участием ансамблей Kokļu klubs, Liepziedi, Liepiņa и Liepa и солиста Мартиньша Звигулиса. Бесплатные приглашения можно получить в упомянутой школе.

С 16:00 до 17:30 в концертном зале Ave Sol состоится концерт "Останься в моей памяти…" (Paliec TU manā prātā…) с участием смешанного хора Эмиля Дарзиня, ансамбля кокле Cantata и струнного квартета.

В 17:00 в Латвийском военном музее любители фольклора смогут насладиться концертом "Народная песня для Латвии" (Tautas dziesma Latvijai) с участием коллектива Vilkači.

В 18:00 праздник наступит и в Вецмилгрависе. В Большом зале Дворца культуры "Зиемельблазма" пройдет концерт группы Carnival Youth.

В 19:00 на площади у памятника Свободы начнется концерт с участием музыкантов Гинты Криевкалны, Греты Грантини, Андриса Эрглиса и Раймонда Целмса.

В 20:00 к патриотам обратится с речью президент Латвии Эдгар Ринкевич, прозвучит гимн Латвии. А в 20:10 там же, в самом сердце Риги, начнется лазерное световое шоу, которое будет повторяться до 23:00.

Лазерное шоу у памятника Свободы Фото: Lita Millere/LETA

В 21:00 в Малой гильдии выступят молодежный хор Balsis, пианистка Иева Дзерве и инструментальный ансамбль.

Юрмала