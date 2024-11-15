Куда сходить 18 ноября? Выбрали лучшие места - от центра до микрорайонов и Юрмалы!

В понедельник, 18 ноября, наша страна отмечает главный праздник - День провозглашения Латвийской Республики. В честь этого события в Риге пройдут военный парад, концерты и лазерное шоу, а праздничное настроение создадут световые инсталляции фестиваля Stāro Rīga. Насыщенная программа запланирована и в Юрмале, где зажгутся тысячи свечей. Как не запутаться в потоке праздничных событий? Мы разобрались и рассказываем вам!
106-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики столица отметит зрелищно и патриотично.
Тем более что после 4-летнего перерыва Рига вновь засияет огнями световых инсталляций фестиваля Staro Rīga, а праздничные концерты пройдут не только в центре, но и в районах города.
Рига
В 10:30 у памятника Свободы пройдет торжественная церемония возложения цветов.
C 11 до 17 часов в Рижском замке (площадь Пилс, 3) любителей истории ждет специальная программа, подготовленная Национальным музеем истории Латвии, недавно открывшим часть экспозиции после реконструкции. Посетители смогут ознакомиться с географией и историей регионов Латвии, традиционными ремеслами, играми, музыкой, латгальским и ливским языками. Также будут лекции о древних народах Латвии, их наследии и самобытности исторических земель.
Кроме того, в разных местах столицы пройдут праздничные концерты.
В 13:30 на набережной 11 Ноября зрителей порадует парад Национальных вооруженных сил, подразделений МВД и Яунсардзе.
Галерея: Военный парад 18 ноября 2023 года
В 15:00 во Дворце культуры ВЭФ меломанов порадуют "Звуковые картины Латвии" (Latvijas skaņu gleznas) с участием Рижского оркестра. Бесплатные приглашения можно получить в Biļešu Paradīze.