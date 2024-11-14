После многолетнего перерыва в преддверии Дня независимости в столицу Латвии возвращается фестиваль световых инсталляций Staro Rīga. Посетителей ждут 25 красочных объектов на обоих берегах Даугавы. Рассказываем, где и на что стоит обратить особое внимание!

Таким Staro Rīga был в далеком 2016 году. В этом году фестиваль проходит уже в 13-й раз, однако с изрядным перерывом - последний раз Staro Rīga радовал рижан и гостей города пять лет назад. Традиционно праздник света пройдет накануне Дня провозглашения Латвийской Республики - Рига будет сиять каждый вечер с 15 по 18 ноября с 17:00 до 23:00.