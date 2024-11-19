Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал историк моды Александр Васильев, который рассказал о своих частых приездах в Ригу, плюсах эмиграции, нежелании рисковать ехать в Россию и даже прокомментировал сходство с Моргенштерном и путаницу с солистом группы "Сплин".
В эфире прозвучало:
0:00 "Я заработал себе сердечную недостаточность в феврале 2022 года"
3:20 О частых приездах в Латвию
5:50 Советы Васильева насчёт стрижки ведущего
6:40 О красоте Риги даже в плохую погоду
10:16 Судит ли Васильев о людях по одежде?
12:25 Можно ли быть модным и стильным, не имея денег?
13:29 Леопардовый принт - это моветон?
15:05 О моде, которая возвращается через поколение. Какие вещи нужно сохранять?
18:59 Можно ли увидеть Васильева в кроссовках и футболке? А в McDonald’s?
21:53 Можно ли научиться чувству стиля или оно врождённое?
24:08 Некоторые страны принято приводить в пример, когда говорят о моде. Это обобщение?
27:35 О латвийских дизайнерах
28:25 "Balenciaga - молодцы! Они обдурили миллионы людей"
29:27 Васильев устраивает личную жизнь ведущему
31:18 О Моргенштерне, солисте группы "Сплин" и другой путанице
32:41 О смерти Зайцева и Юдашкина, убийстве Кирсановой и главном дизайнере в России
34:19 Почему у женщин реже получается в мире моды, чем у мужчин?
37:15 "Настраивайтесь на долгий балет". Сложно ли в эмиграции?
41:36 Изменилось ли отношение к деньгам?
44:15 Об Оксане Фёдоровой, у которой открылось сопрано
44:57 Сжёг ли мосты с Россией?
46:29 По чему российскому Васильев скучает?
50:22 О лучшем интервьюере в своей жизни
51:08 Подводим итоги года
54:00 Внезапное общение на польском языке