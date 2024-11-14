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Сейм рассмотрит включение Дня Лачплесиса в список государственных праздников

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Возлагание цветов на Рижском Братском кладбище 11 ноября 2023 года
Возлагание цветов на Рижском Братском кладбище 11 ноября 2023 года Фото: Gatis Diezins

Сейм в четверг передал на рассмотрение комиссии по правам человека и общественным делам поправки к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", которые предусматривают включение Дня Лачплесиса в список государственных праздничных дней.

Поправки подало Национальное объединение, которое отмечает, что включение Дня Лачплесиса в список установленных законом государственных праздничных дней позволит отмечать его более полноценно.

Каждый год 11 ноября на государственном уровне и в самоуправлениях проходят мероприятия, посвященные борьбе Латвии за свободу и чествованию латышских солдат.

Галерея: Свечи у Президентского замка

Если День Лачплесиса станет официальным праздником, жители, в том числе дети и молодежь, смогут активнее участвовать в мероприятиях, что будет способствовать развитию патриотизма и повышению информированности о Национальных вооруженных силах и их значении сегодня, подчеркивает Нацобъединение.

Галерея: Концерт в парке Победы в честь Дня Лачплесиса

Авторы законопроекта также отмечают, что во многих странах дни, посвященные армии, ветеранам и борцам за свободу, также имеют статус государственного праздника.

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