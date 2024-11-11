Фото и видео Море свечей горит у Рижского замка в День Лачплесиса

В этом году часть сгоревших свечей будет превращена в траншейные свечи для украинских борцов за свободу, сообщает руководитель отдела корпоративных коммуникаций и устойчивого развития VNĪ Айя Икстена.

Каждый год 11 ноября свечи зажигаются в память о победе латвийской армии над Западнорусской добровольческой армией, известной как армия Бермонта, 11 ноября 1919 года и в память о борцах за свободу Латвии. В этот день в столице особенно популярно ставить свечи у каменной стены Рижского замка.

Чтобы сохранить отреставрированную стену по периметру Рижского замка и способствовать возможности повторного использования свечей, VNĪ предлагает выбирать свечи в стеклянных емкостях, что защитит каменную стену от расплавившихся и небезопасных для окружающей среды огарков.

Видео: Люди ставят свечи у стены Рижского замка

Стальная сетка, установленная VNĪ по проекту архитектора Петериса Блумса, тоже помогает защитить историческую кирпичную кладку Рижского замка от необратимых термических повреждений. Защитная сетка для свечей состоит из 175 секций, ее длина составляет 184 метра, а ширина - один метр. Одна секция защитной сетки вмещает 60 свечей, а по всей длине сетки можно разместить 10 500 свечей.

На протяжении последних двух лет у стены Рижского замка после мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса, ежегодно собирается около 200 килограммов остатков свечей, из которых изготавливается около 1 тысячи траншейных свечей для украинских борцов за свободу. В этом году все огарки также будут переданы в свечные мастерские, где их превратят в окопные свечи и отправят в Украину.

VNĪ было создано в 1996 году, и его единственным владельцем является Министерство финансов.

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