В Юрмале планируют облагородить руины советской эпохи: на месте бывших пансионата Liesma, здравницы Rīgas līcis и курортной гостиницы Zinātnes Nams, расположенных в престижных местах, должны появиться современные здания. Однако не все идет гладко. Против одного проекта, инвестором которого является компания мультимиллионера Леонида Эстеркина, выступают экоактивисты. А другой планировала реализовать фирма, бенефициаром которой значится Александр Бабенко, чье имя прогремело в СМИ в связи с делом об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.
Что и на чьи деньги построят вместо старых юрмальских пансионатов и гостиниц?
В недавнем прошлом самый лакомый кусочек Юрмалы, первая линия от моря от Лиелупе до Пумпури, был застроен множеством курортных объектов - пансионатами, санаторными корпусами, гостиницами, ресторанами и т. п., где собирались толпы отдыхающих. В 90-е начался бурный передел этой собственности. Сейчас ландшафт у самого синего моря выглядит зачастую грустно - эксклюзивные новостройки и роскошные особняки соседствуют с запущенными участками и руинами.
И сейчас вокруг некоторых участков разгораются нешуточные скандалы. "Мне по большому счету все равно, кто ведет застройку в Юрмале - Круминьш, Эстеркин или Шлесерс. Но мы хотим, чтобы курорт развивался, строились туристические объекты, создавались новые рабочие места. А сейчас Юрмала фактически курорт только на бумаге", - говорит экоактивист Улдис Кронблумс.
TVNET+ поинтересовался в Юрмальской думе, планируется ли какая-то застройка на запущенных участках, где раньше были курортные объекты? Как выяснилось, процессы идут.
В самоуправлении рассказали о последних утвержденных детальных и локальных планах, которые предусматривают строительство многоэтажных зданий в Юрмале: