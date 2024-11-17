В программу "Кто вам платит?" пришли гонзо-журналист Элеонора Рузвельт и психолог и активист Жанис Овчинко. Они рассказали о том, как обстоят дела с ЛГБТК+ людьми в Даугавпилсе и какого прогресса удалось добиться за последние годы.
Активисты: в Даугавпилсе впервые прошло дрэг-квин-шоу, теперь ждем прайд
По мнению Овчинко, деятельность, помогающая ЛГБТК+ людям, должна поддерживаться и властью.
"У меня всегда вопросы к нашей думе. Я не понимаю, почему они нас не поддерживают. Ведь это вопрос прав человека, и мы живем в равноправии.
Каждый может жить так, как он хочет, не нарушая права других людей. И поэтому каждому должно быть комфортно, стабильно и хорошо.
Я и начал-то этот активизм потому, что понял - есть уязвимая группа, мне это интересно, никто ее здесь не исследовал. Хотя мне говорили, что ЛГБТ+ и Даугавпилс несовместимы", - признается психолог.
Но поддержки не просто нет, наоборот, иногда активисты сталкиваются с препятствиями, которые власть Даугавпилса ставит перед ними. Так, в сентябре 2022 года в Даугавпилсе отменили мероприятие "Психическое здоровье и ЛГБТКИА+" в Центре молодежных инициатив.
По словам Рузвельт, даже в думе не смогли толком объяснить, почему было отменено это мероприятие.
"Происходит конференция Даугавпилсской думы, она транслируется на YouTube. Руководство города спрашивают об этой ситуации. И мэр Даугавпилса говорит, мол, сейчас юрист Руслан Головань объяснит, почему было запрещено мероприятие.
Потому что он потратил целый день, работая над тем, чтобы понять, почему дума отказала в проведении.
И после этого юрист начинает говорить бюрократическим языком, ссылаясь на какие-то законы, субаренду, правила. Так, что никто ничего не понимает. А потом все - следующий вопрос", - жалуется журналист.
Но сейчас ситуация исправляется - проходят премьеры фильмов про ЛГБТК+ людей в Даугавпилсе, различные мероприятия. Овчинко даже рассказал, что было проведено квир-мероприятие, на которое впервые в истории города приехало дрэг-квин-шоу.
"Было очень много людей. Это было в парке, в центре, мы развешивали флаги. И ко мне подходила пара человек, меня обнимали и плакали. Они были удивлены, что такое возможно в Даугавпилсе. То есть мы сломали какой-то стереотип, и особенно у рижан, потому что я знаю, что в Латвийском университете постоянно вспоминают это мероприятие", - делится впечатлениями психолог.
Впрочем, и это еще не предел. По словам Рузвельт, организаторы Рижского прайда намекнули, что в следующем году, в честь 20-летия мероприятия в Латвии, прайд может пройти и в Даугавпилсе.
Полностью интервью с Элеонорой Рузвельт и Жанисом Овчинко вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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