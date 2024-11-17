Активисты: в Даугавпилсе впервые прошло дрэг-квин-шоу, теперь ждем прайд

Потому что он потратил целый день, работая над тем, чтобы понять, почему дума отказала в проведении.

И после этого юрист начинает говорить бюрократическим языком, ссылаясь на какие-то законы, субаренду, правила. Так, что никто ничего не понимает. А потом все - следующий вопрос", - жалуется журналист.

Но сейчас ситуация исправляется - проходят премьеры фильмов про ЛГБТК+ людей в Даугавпилсе, различные мероприятия. Овчинко даже рассказал, что было проведено квир-мероприятие, на которое впервые в истории города приехало дрэг-квин-шоу.

"Было очень много людей. Это было в парке, в центре, мы развешивали флаги. И ко мне подходила пара человек, меня обнимали и плакали. Они были удивлены, что такое возможно в Даугавпилсе. То есть мы сломали какой-то стереотип, и особенно у рижан, потому что я знаю, что в Латвийском университете постоянно вспоминают это мероприятие", - делится впечатлениями психолог.

Впрочем, и это еще не предел. По словам Рузвельт, организаторы Рижского прайда намекнули, что в следующем году, в честь 20-летия мероприятия в Латвии, прайд может пройти и в Даугавпилсе.

Полностью интервью с Элеонорой Рузвельт и Жанисом Овчинко вы можете прочитать и посмотреть здесь:

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