"Сначала разрешили, а потом назвали пропагандой ЛГБТ": как в Даугавпилсе отменяли мероприятие Красного Креста

В результате мероприятие было перенесено в помещение Даугавпилсского комитета Латвийского Красного Креста. На мероприятие пришло около 20 человек - как молодежь, так и взрослые. Организаторам не удалось получить от Даугавпилсской думы официального ответа, почему мероприятие было запрещено в изначально запланированном помещении.

Мероприятие "Психическое здоровье и ЛГБТКИА+" Фото: Виктория Ткаченко

Комментарий Даугавпилсской думы

В свою очередь мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш во время пресс-конференции заявил, что в думе не было документа ни о разрешении мероприятия, ни о запрете.

Представитель Юридического управления муниципалитета Руслан Голованс признал, что Красный Крест анонсировал мероприятие в Центре молодежных инициатив, но мероприятие было отменено в последний момент. Голованс сослался на статью 5 Закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица, которая предусматривает, что муниципальный орган при передаче имущества должен каждый раз принимать письменное решение. Закон также предусматривает, что каждый раз при аренде помещений, принадлежащих муниципалитету, должен заключаться письменный договор.

Принимая во внимание, что Управление образования не представило в думу на утверждение проект, в каком порядке будут сдаваться в аренду или субаренду помещения, работники управления отменили это мероприятие, сообщил представитель, добавив, что заявление Красного Креста на проведение такого рода мероприятий в думе не было зарегистрировано.

Элксниньш же призвал всех при проведении мероприятий "соблюдать установленный в стране порядок - законы и обязательные правила самоуправления".

Реагируя на объяснения муниципалитета, член молодежного Латвийского Красного Креста и организатор мероприятия Жанис Овчинко отметил RUS TVNET, что о письменном заявлении никого в организации не уведомили.