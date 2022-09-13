Руководство Даугавпилсской думы запретило проведение мероприятия "Психическое здоровье и ЛГБТКИА+" в Центре молодежных инициатив, назвав его "пропагандой ЛГБТ", сообщила одна из организаторов мероприятия Виктория Ткаченко.
"Сначала разрешили, а потом назвали пропагандой ЛГБТ": как в Даугавпилсе отменяли мероприятие Красного Креста
Что случилось?
9 сентября в Даугавпилсе было запланировано мероприятие "Психическое здоровье и ЛГБТКИА+", организованное даугавпилсским филиалом молодежного Красного Креста в рамках проекта Es izvēlos dzīvi ("Я выбираю жизнь"). Однако утром того же дня генеральному секретарю Красного Креста Хелене Солдатенок позвонил представитель Даугавпилсской городской думы и сообщил, что руководство города запретило мероприятие.
Со слов организаторов, им было сообщено, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") запретил это мероприятие и попросил Департамент образования снять плакаты в школах Даугавпилса, потому что на них был радужный флаг, а, по мнению вице-мэра Алексея Васильева (Русский союз Латвии), мероприятие является "пропагандой ЛГБТ".
"Я узнала об этой ситуации утром, когда еще была в Риге. Я связалась с
организаторами, и мы решили, что проведем мероприятие, несмотря ни на что, изменив место его проведения и проинформировав зарегистрированных участников. И все получилось", - говорит Виктория Ткаченко, которая была приглашена в качестве лектора, чтобы рассказать о своем исследовании русскоязычной молодежи из сообщества ЛГБТК+. Еще одну лекцию провел психолог Артурс Заремба, который рассказал о психическом здоровье и сексуальности с точки зрения психологии.
В результате мероприятие было перенесено в помещение Даугавпилсского комитета Латвийского Красного Креста. На мероприятие пришло около 20 человек - как молодежь, так и взрослые. Организаторам не удалось получить от Даугавпилсской думы официального ответа, почему мероприятие было запрещено в изначально запланированном помещении.
Комментарий Даугавпилсской думы
В свою очередь мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш во время пресс-конференции заявил, что в думе не было документа ни о разрешении мероприятия, ни о запрете.
Представитель Юридического управления муниципалитета Руслан Голованс признал, что Красный Крест анонсировал мероприятие в Центре молодежных инициатив, но мероприятие было отменено в последний момент. Голованс сослался на статью 5 Закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица, которая предусматривает, что муниципальный орган при передаче имущества должен каждый раз принимать письменное решение. Закон также предусматривает, что каждый раз при аренде помещений, принадлежащих муниципалитету, должен заключаться письменный договор.
Принимая во внимание, что Управление образования не представило в думу на утверждение проект, в каком порядке будут сдаваться в аренду или субаренду помещения, работники управления отменили это мероприятие, сообщил представитель, добавив, что заявление Красного Креста на проведение такого рода мероприятий в думе не было зарегистрировано.
Элксниньш же призвал всех при проведении мероприятий "соблюдать установленный в стране порядок - законы и обязательные правила самоуправления".
Реагируя на объяснения муниципалитета, член молодежного Латвийского Красного Креста и организатор мероприятия Жанис Овчинко отметил RUS TVNET, что о письменном заявлении никого в организации не уведомили.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!