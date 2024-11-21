7 декабря в рижском клубе First Шура Би-2, один из бессменных лидеров легендарной рок-группы "Би-2", представит концертное шоу Rock'n'Talk.
"Делай что хочешь, всё равно пожалеешь". 10 вопросов Шуре Би-2
Между хитами "Би-2" и песнями сайд-проекта "Нечетный воин" музыкант расскажет, как рождались некоторые знаменитые композиции.
Музыкальные и вокальные партии Шуры (наст. имя - Александр Уман) поддержат латвийские музыканты, а к сторителлингу присоединится латвийская радиоведущая Наталья Олесик, которая дружит с "Би-2" уже более 20 лет.
В преддверии концерта в Риге RUS TVNET попросил Шуру Би-2 закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Нет дня, чтобы… я с утра не выпил смузи. Много имбирного корня, шпинат, листья салата, сельдерей и голубика. Такой коктейль бодрит тебя моментально и на весь день.
2. Для меня главное музыкальное открытие 2024 года - это... новый альбом The Cure - Songs of a Lost World. Первый альбом за 16 лет великой группы Cure, которую я люблю практически с детства. Альбом растрогал меня прям до слёз. Всем рекомендую послушать этот альбом.
3. Моё детство было... прекрасным. Я родился в городе Бобруйске, и всё моё детство было связано с музыкой, потому что мой дядя Михаил Карасёв - главный рок-музыкант этого города - таскал меня на свои концерты и репетиции. Поэтому я впитал любовь к музыке прямо с детства.
4. Я не умею... танцевать. И в том признаться не боюсь, и чтобы время не терять, танцевать я не учусь.
5. Самая недооценённая песня "Би-2"… - это "Забери меня отсюда". Я считаю, одна из самых прекрасных песен, которую написал Михаил Карасёв, в ней несколько частей, обратите внимание.
6. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... делай что хочешь, всё равно пожалеешь.
7. Девушки, с которыми 7 декабря я выступлю в Риге... это замечательные музыканты из города Рига - Волха играет на саксофоне, Аня Вибе играет на клавишах, Мара Була играет на гитаре, Беата Мэйнаре играет на бас-гитаре и контрабасе, Нелли Бубуянц играет на барабанах, а Даша Чеботарёва поёт. Одни из лучших джазовых музыкантов Латвии.
8. Латвия для меня... это много друзей, 25 лет отношений, и я тут теперь живу.
9. Песня, которая мне никогда не надоест... The Beatles - Penny Lane. С ней связано моё детство, и я стараюсь каждые 3-4 года бывать в городе Ливерпуль. И в декабре я собираюсь в очередной раз посетить Ливерпуль: 4 декабря лечу со всей командой "Би-2" на концерт Пола Маккартни в Париж.
10. Я боюсь... Я ничего не боюсь.
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