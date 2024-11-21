"Делай что хочешь, всё равно пожалеешь". 10 вопросов Шуре Би-2

4. Я не умею... танцевать. И в том признаться не боюсь, и чтобы время не терять, танцевать я не учусь.

5. Самая недооценённая песня "Би-2"… - это "Забери меня отсюда". Я считаю, одна из самых прекрасных песен, которую написал Михаил Карасёв, в ней несколько частей, обратите внимание.

6. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... делай что хочешь, всё равно пожалеешь.

7. Девушки, с которыми 7 декабря я выступлю в Риге... это замечательные музыканты из города Рига - Волха играет на саксофоне, Аня Вибе играет на клавишах, Мара Була играет на гитаре, Беата Мэйнаре играет на бас-гитаре и контрабасе, Нелли Бубуянц играет на барабанах, а Даша Чеботарёва поёт. Одни из лучших джазовых музыкантов Латвии.

8. Латвия для меня... это много друзей, 25 лет отношений, и я тут теперь живу.

9. Песня, которая мне никогда не надоест... The Beatles - Penny Lane. С ней связано моё детство, и я стараюсь каждые 3-4 года бывать в городе Ливерпуль. И в декабре я собираюсь в очередной раз посетить Ливерпуль: 4 декабря лечу со всей командой "Би-2" на концерт Пола Маккартни в Париж.

10. Я боюсь... Я ничего не боюсь.

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