Видео Какой должна быть идеальная налоговая система в Латвии? Мнение эксперта

Анализируя систему налогообложения малого бизнеса в Латвии, Таукачс признал, что она очень хороша.

Но есть и недостатки. Например, нужно регистрироваться в два клика, а в идеале можно было бы зарегистрироваться в один.

"Второе - конечно, для тех, кто начинает бизнес или занимается им как хобби, налоговая ставка должна быть достаточно низкой. Где-то между 10% и 15%. Не больше. Нынешние 15% - это слишком много", - говорит Таукачс.

С другой стороны, если оценивать налоговую систему в целом, то четыре-пять налогов приносят наибольшую часть доходов в латвийский бюджет.

"Сейчас у нас есть 15 различных налогов. Конечно, в идеальной системе хотелось бы начать с чистого листа, где эти четыре-пять налогов являются основными, а остальные налоги отменяются. (...) Акциз - один из этих четырех", - ответил Таукачс.

Среди основных налогов также будет налог на выбросы CO2. Таукачс прогнозирует, что "зеленое" направление будет становиться все более широким. Значит, в этом направлении тоже необходимы корректирующие налоги.

"Важно также, чтобы уплата налогов происходила автоматически и чтобы самим налогоплательщикам не приходилось вмешиваться в этот процесс", - рисует Таукачс идеальную модель.

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