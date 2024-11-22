"В России я никогда не собирал тысячные залы". Васильев об аншлагах в эмиграции

"Некоторые так удивляются, говорят: "Васильев, сволочь, сбежал!". Господа, чердачок прочистите! Сбежал, но в 1982 году. Просто вы не знали и думали, что я вот так сижу на Первом канале. Я очень хорошо, успешно работал. Это был интересный проект. Я ни чуточку не жалею, но для меня он не возобновился. Это не значит, что жизнь закончилась - работы полно, мне есть чем заняться".

Васильев отмечает, что ни по чему российскому он не скучает и всё, что ему необходимо, есть у него в сердце - поэзия, литература, живопись, балет, опера, язык.

"Если мне нужны какие-то продукты специфические, то во всех странах мира есть солёные огурцы, творожок. Причём из России. Нельзя же скучать по российскому сыру, потому что во Франции качественнее, простите".

"Мир велик! Когда у вас есть перед глазами Венеция, когда у вас есть Париж, Барселона... Когда вы видите великий Стамбул, как вы можете скучать? Петербург - один из самых красивых городов в мире, это абсолютно точно. Я там работал 20 с лишним лет, я там преподавал. Ну да, запретили эти лекции. Ну что же, я буду скучать? Я знаю, насколько этот город прекрасен. Если Бог мне даст там опять оказаться, я наслажусь. Если Бог не даст, я всё в памяти держу".