Строим уют: как обновить домашнюю библиотеку и кабинет

Независимо от того, идет ли речь о полноценном офисе, рабочем месте дома или домашней библиотеке, дизайнер интерьеров делится универсальными советами, которые помогут создать уютное и функциональное рабочее пространство или сделать его более комфортным.

Офис Латвийской ассоциации издателей столкнулся с несколькими интерьерными проблемами, одной из которых была нехватка естественного освещения: единственное окно выходило на внутренний двор и не освещало комнату в достаточной мере.

Проблема недостаточного освещения особенно остро ощущалась в самый загруженный период года - зимой. Задача дизайнера состояла не только в том, чтобы улучшить освещение, но и сделать рабочее пространство более эргономичным, комфортным и функциональным.

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