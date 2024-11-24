Хорошо продуманный офис не только повышает продуктивность, но и способствует общему настроению. Помимо стола, стула и компьютера, важную роль в создании комфортной и продуктивной обстановки играют освещение, эргономика и цветовая палитра.
Строим уют: как обновить домашнюю библиотеку и кабинет
Независимо от того, идет ли речь о полноценном офисе, рабочем месте дома или домашней библиотеке, дизайнер интерьеров делится универсальными советами, которые помогут создать уютное и функциональное рабочее пространство или сделать его более комфортным.
Офис Латвийской ассоциации издателей столкнулся с несколькими интерьерными проблемами, одной из которых была нехватка естественного освещения: единственное окно выходило на внутренний двор и не освещало комнату в достаточной мере.
Проблема недостаточного освещения особенно остро ощущалась в самый загруженный период года - зимой. Задача дизайнера состояла не только в том, чтобы улучшить освещение, но и сделать рабочее пространство более эргономичным, комфортным и функциональным.
Галерея: До и после: как обновить домашнюю библиотеку и кабинет
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