Порзиньгис побывал в Белом доме и встретился с Джо Байденом

"Бостон" финале плей-офф минувшего сезона обыграл далласский "Маверикс" со счётом 4:1 в финальной серии и завоевал 18-й чемпионский титул НБА в истории клуба, а Порзиньгис стал первым латвийским баскетболистом - чемпионом НБА.

"Бостон Селтикс" - это не просто баскетбольная команда. Это образ жизни", - подчеркнул президент США.

Байден, который когда-то был одним из самых молодых сенаторов в истории США, а сейчас является старейшим президентом страны, сказал, что понимает, что чувствует Джо Джо Маззулла, которому было 35 лет, когда он уже во втором сезоне привел "Селтикс" к титулу.

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"Джо - самый молодой тренер со времен Билла Рассела, завоевавший титул. Я сказал ему, что и я когда-то был самым молодым, а теперь я самый старший. Мне больше нравилось быть самым молодым", - добавил Байден.

Во время приветственной речи Байден пошутил, сначала назвав клуб "Боллс", а затем, обратившись к игрокам, уточнил: Вы же "Селтикс", верно?

Баскетболисты "Селтикс" Джейсон Татум и Деррик Уайт вручили Байдену майку команды под номером 46.

"Я не знал, чего ожидать. Я вошел и понял, что был более взволнован, чем думал. Находиться в Белом доме, где принимаются все решения, было самой лучшей частью", - сказал Уайт средствам массовой информации.

Порзиньгис, получивший травму в плей-офф и все еще восстанавливающийся после летней операции, в семи играх плей-офф прошлого сезона набирал в среднем 12,3 очка, делал 4,4 подбора и 1,6 блок-шота.

В рамках традиционного визита чемпионов НБА в Белый дом, берущего начало, как считается, с 1963 года, когда команда встречалась с президентом Джоном Ф. Кеннеди, Байден провёл для них экскурсию по Овальному кабинету.

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