Меркель: "У меня никогда не было иллюзий насчет Путина"

На вопрос о том, должна ли Германия участвовать в возможных дипломатических инициативах по мирным переговорам между Киевом и Москвой, Меркель ответила: "Когда настанет подходящее время, решение не может быть принято исключительно Украиной. Если мы поддерживаем Украину в общих интересах, то и шаги к прекращению войны должны быть совместными".

Меркель также выразила обеспокоенность возвращением Дональда Трампа в Белый дом. По ее словам, каждая встреча с ним во время его первого президентского срока напоминала состязание.

"Трамп всегда хотел узнать максимум деталей, но исключительно для того, чтобы использовать их в свою пользу. Чем больше людей находилось в комнате, тем сильнее он стремился быть победителем", - вспомнила она. Меркель добавила, что такой стиль общения делает невозможным политические компромиссы и призвала мировых лидеров "не адаптироваться под такой подход ни при каких обстоятельствах".

Отдельно Меркель затронула роль корпораций в современной политике, указав на усиливающееся влияние Илона Маска. По ее словам, если компании начинают управлять политиками через капитал или технологии, это становится "беспрецедентной проблемой для всех нас".

Мемуары Ангелы Меркель под названием Freiheit ("Свобода") поступят в продажу 26 ноября. Одной из центральных тем книги стала политика Германии в отношении России за 16 лет ее пребывания у власти.

Эта политика подверглась жесткой критике, в том числе внутри ее собственной партии - Христианско-демократического союза (CDU) - после начала полномасштабной войны России против Украины. Тем не менее Меркель в книге заявляет, что не считает ошибкой отказ от предоставления членства в НАТО Украине и Грузии.

В мемуарах также освещены ее юность в ГДР, первые шаги в политике и взаимодействие с ключевыми мировыми лидерами. Презентация книги состоится вечером 26 ноября в Deutsches Theater в Берлине. Ожидается, что мемуары будут выпущены примерно в 30 странах.

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