Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в начале президентства Владимира Путина в 2000 году он, вероятно, не имел четкого плана нападения на Украину. По ее мнению, такие решения формировались уже в процессе его нахождения у власти. В интервью журналу Der Spiegel, опубликованном 22 ноября, одновременно с выходом ее мемуаров, Меркель отметила, что Западу следует задуматься, все ли было сделано правильно в отношениях с Россией
Меркель: "У меня никогда не было иллюзий насчет Путина"
"Однозначного ответа у меня нет. Очевидно одно: не было и нет никакого оправдания нападению Путина на Украину. Однако нам стоило быть более сплоченными. Мы не были так сильны, как могли бы быть", - подчеркнула Меркель в интервью, выдержки из которого приводит Deutsche Welle.
Меркель призналась, что "никогда не питала никаких иллюзий" насчет российского лидера. "У него всегда были диктаторские склонности, а его самодовольство нередко выводило меня из себя", - рассказала бывший канцлер.
При этом она защитила свою политику строительства газопровода "Северный поток-2", реализованную несмотря на аннексию Крыма. "Моя цель заключалась в обеспечении дешевого газа для немецкой экономики", - пояснила она. Однако экс-канцлер добавила, что последствия высоких цен на энергоносители Германия ощущает уже сегодня.
Меркель считает, что даже после начала российской агрессии против Украины разрыв всех экономических связей с Россией не был бы правильным решением. Она категорически отвергла обвинения в том, что ее действия способствовали финансированию войны.
"Россия начала войну, когда газ по "Северному потоку-2" еще не поставлялся. Сегодня военную казну Путина наполняют другие страны. Это случилось бы и в случае полного разрыва наших экономических отношений", - подчеркнула она
На вопрос о том, должна ли Германия участвовать в возможных дипломатических инициативах по мирным переговорам между Киевом и Москвой, Меркель ответила: "Когда настанет подходящее время, решение не может быть принято исключительно Украиной. Если мы поддерживаем Украину в общих интересах, то и шаги к прекращению войны должны быть совместными".
Меркель также выразила обеспокоенность возвращением Дональда Трампа в Белый дом. По ее словам, каждая встреча с ним во время его первого президентского срока напоминала состязание.
"Трамп всегда хотел узнать максимум деталей, но исключительно для того, чтобы использовать их в свою пользу. Чем больше людей находилось в комнате, тем сильнее он стремился быть победителем", - вспомнила она. Меркель добавила, что такой стиль общения делает невозможным политические компромиссы и призвала мировых лидеров "не адаптироваться под такой подход ни при каких обстоятельствах".
Отдельно Меркель затронула роль корпораций в современной политике, указав на усиливающееся влияние Илона Маска. По ее словам, если компании начинают управлять политиками через капитал или технологии, это становится "беспрецедентной проблемой для всех нас".
Мемуары Ангелы Меркель под названием Freiheit ("Свобода") поступят в продажу 26 ноября. Одной из центральных тем книги стала политика Германии в отношении России за 16 лет ее пребывания у власти.
Эта политика подверглась жесткой критике, в том числе внутри ее собственной партии - Христианско-демократического союза (CDU) - после начала полномасштабной войны России против Украины. Тем не менее Меркель в книге заявляет, что не считает ошибкой отказ от предоставления членства в НАТО Украине и Грузии.
В мемуарах также освещены ее юность в ГДР, первые шаги в политике и взаимодействие с ключевыми мировыми лидерами. Презентация книги состоится вечером 26 ноября в Deutsches Theater в Берлине. Ожидается, что мемуары будут выпущены примерно в 30 странах.
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