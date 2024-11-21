Меркель в свое время не поддержала быстрое принятие Украины в НАТО

Мемуары Меркель под названием Freiheit: Erinnerungen 1954–2021 ("Свобода: Воспоминания 1954–2021") поступят в продажу во вторник.

В книге Меркель, возглавлявшая Христианско-демократический союз, подробно описывает ключевые моменты своей политической карьеры. Одной из тем стало заседание саммита НАТО в 2008 году, проходившее в Бухаресте. Тогда обсуждалась возможность приема Украины и Грузии в альянс.

Украина и Грузия, как признает Меркель, возлагали большие надежды на скорое вступление в НАТО. Однако бывший канцлер была убеждена, что прием новых членов должен способствовать укреплению безопасности не только самих стран-кандидатов, но и всего альянса.

Особое беспокойство у Меркель вызывали связи Украины с Россией, в частности присутствие Черноморского флота России в Крыму. Она подчеркивает: ни одна из стран, ранее претендовавших на членство в НАТО, не находилась в такой уязвимой геополитической ситуации.

Украина до сих пор критикует позицию, занятую Меркель в 2008 году.

В своих мемуарах бывший канцлер подробно описывает компромисс, достигнутый на том саммите. Однако, по ее словам, последствия того решения оказались болезненными.

Меркель признает: отказ предложить Украине и Грузии четкий план по вступлению стал ударом по их стремлению к интеграции с Западом. В то же время общее обещание принять эти страны в альянс в будущем стало вызовом интересам России. Этот шаг, как считает Меркель, был воспринят Кремлем как провокация.

Ангела Меркель стала первой женщиной на посту канцлера Германии. Она занимала эту должность 16 лет - с 2005 по 2021 год.

Ее мемуары выйдут более чем в 30 странах. Издатели подчеркивают, что книга предлагает уникальный взгляд на ключевые события мировой политики.

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