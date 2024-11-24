Швейцарцы на референдуме поддержали выделение средств на "Евровидение"

Финансирование конкурса песни "Евровидение" в следующем году из бюджета поддержали 66,4% граждан, принявших участие в голосовании.

Большинство участников референдума проголосовали по почте.

Теперь на организацию "Евровидения" будет выделено 34,96 миллиона швейцарских франков (42,82 миллиона евро).

Планируется, что Евровидение продлится десять дней, в течение которых пройдет множество публичных мероприятий в Базеле и его окрестностях.

Если бы избиратели Базеля проголосовали бы против выделения финансирования, то формат мероприятия изменился бы, - сообщает информационное агентство Keystone-SDA.

Тогда конкурс был бы сокращен до большого телешоу в субботу вечером, без каких-либо дополнительных мероприятий и, конечно же, с гораздо меньшей добавленной стоимостью для города.

После победы швейцарского кандидата Немо в Мальме-2024 Швейцария примет Евровидение-2025 как страна-победительница. 69-й конкурс песни "Евровидение" пройдет с 13 по 17 мая в Базеле.

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