В Валмиерском театре, в день 138-летия со дня рождения Эдуарда Смильгиса, прошла церемония вручения главной театральной премии года Spēlmaņu nakts. Лучшими актерами сезона признаны Мара Менника и Каспарс Знотиньш, сообщает Латвийский Союз театральных деятелей (LTDS).
Раздали главные театральные премии Латвии. В театре Чехова награду получил актер из Украины Гориславец
Менника получила награду за роль в спектакле Pazudušais dēls ("Пропавший сын") Валмиерского театра, а Знотиньша - за роль Достоевского/Мышкина в спектакле Melnais gulbis ("Черный лебедь") Нового Рижского театра.
В номинации "Малый спектакль года" профессиональное жюри наградило "Сценическим гвоздем" спектакль Рейниса Суханова "Пропавший сын", поставленный в Валмиерском театре.
А в категории полномасштабного "Спектакля года" победила постановка Latviešu raķetes ("Латышские ракеты"), Лиепайского театра, режиссера Регнара Вайварса, ассистент режиссера Мартиньш Калита.
"Сибирское хайку" в постановке Валтерса Силиса в Латвийском театре кукол признано спектаклем года для детей и подростков.
Эвия Крузе была признана актрисой года в роли второго плана, сыграв мать в спектакле Ugunsseja в Латвийском национальном театре, а Володимир Гориславец из Рижского русского театра им. М.Чехова был признан актером года в роли второго плана, сыгранной в спектакле "Визит старой дамы". Володимир Гориславец окончил Днепропетровский театрально художественный колледж, в 2012 году - ВТУ имени М.С.Щепкина. В 2022 году принят в труппу Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Играет в спектаклях: Визит старой дамы (Бургомистр), Гамлет, Гоголь. Портрет, Гранёнка, Граф Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес (де Вильфор; Бенедетто), Да здравствует Королева, виват!, Калигула (Керея), Троллейбус "Любочка", "Это случилось в Виши" (Лебо).
В категории "Лучший молодой актер года" награды удостоены Аксель Айзкалнс (роль в спектакле Jāzeps un viņa brāļi, Валмиерский театр) и Матисс Кажа (режиссура спектакля Maigā vara, Латвийский национальный театр).
Титул "Режиссер года" завоевал Рейнис Суханов (Pazudušais dēls, Валмиерский драматический театр). Лучшей новой драматургической работой признан поставленный в Лиепайском театре спектакль Tēvs klusums Расы Бугавичуте-Пеце был признан новым произведением года в драматургии, а сценографами года признаны Криста Дзудзило и Рейнис Дзудзило за работу над спектаклем Валмиерского театра Jāzeps un viņa brāļi.
Награду за новое музыкальное сопровождение получил Екабс Ниманис (Pazudušais dēls, Валмиерасский театр), а хореографом года стала Линда Миляс (Jāzeps un viņa brāļi, Валмиерский театр). Александр Гребнев был признан художником года по свету и видео (в видеоспектакле Maigā vara, Латвийский национальный театр), а Кате Кролле и Рейнис Берзиньш стали лучшими художниками по костюмам (Ērces, театральная труппа Kvadrifrons).
Приз симпатий жюри в детском и юношеском жанре достался спектаклю Sivēnam pa pēdām (Латвийский театр кукол, режиссер Эдгарс Кауфелдс).
Pazudušais dēls признан пьесой года по результатам голосования зрителей, Майя Довейка (Nemaz nesmejies!, Латвийского национального театра) признана актрисой года, а Эгонс Домбровскис (Pīters Pens. Sindroms, Латвийский национальный театр) – актером года.
Sibīrijas haiku завоевало приз международного жюри зарубежных критиков, как лучшая премьера. А актер Каспарс Знотиньш был награжден за прекрасную игру, технику и художественную выразительность в роли князя Мышкина в спектакле Melnais gulbis.
Премия за театральные инновации от Latvijas mobilais telefons присуждена спектаклю Sibīrijas haiku.
Награду за пожизненный вклад в исполнительское искусство получили актрисы театра Дайле Илзе Ваздика и Лидия Пупуре.
Spēlmaņu nakts - ежегодная церемония вручения театральных наград, организуемая Латвийским союзом театральных работников (LTDS). Церемония проходит 23 ноября- в день рождения режиссера и актера Эдуарда Смильгиса. Награды присуждаются в нескольких категориях за лучшие достижения в театре за прошедший сезон.
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