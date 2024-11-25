Раздали главные театральные премии Латвии. В театре Чехова награду получил актер из Украины Гориславец

В категории "Лучший молодой актер года" награды удостоены Аксель Айзкалнс (роль в спектакле Jāzeps un viņa brāļi, Валмиерский театр) и Матисс Кажа (режиссура спектакля Maigā vara, Латвийский национальный театр).



Титул "Режиссер года" завоевал Рейнис Суханов (Pazudušais dēls, Валмиерский драматический театр). Лучшей новой драматургической работой признан поставленный в Лиепайском театре спектакль Tēvs klusums Расы Бугавичуте-Пеце был признан новым произведением года в драматургии, а сценографами года признаны Криста Дзудзило и Рейнис Дзудзило за работу над спектаклем Валмиерского театра Jāzeps un viņa brāļi.

Награду за новое музыкальное сопровождение получил Екабс Ниманис (Pazudušais dēls, Валмиерасский театр), а хореографом года стала Линда Миляс (Jāzeps un viņa brāļi, Валмиерский театр). Александр Гребнев был признан художником года по свету и видео (в видеоспектакле Maigā vara, Латвийский национальный театр), а Кате Кролле и Рейнис Берзиньш стали лучшими художниками по костюмам (Ērces, театральная труппа Kvadrifrons).

Приз симпатий жюри в детском и юношеском жанре достался спектаклю Sivēnam pa pēdām (Латвийский театр кукол, режиссер Эдгарс Кауфелдс).

Pazudušais dēls признан пьесой года по результатам голосования зрителей, Майя Довейка (Nemaz nesmejies!, Латвийского национального театра) признана актрисой года, а Эгонс Домбровскис (Pīters Pens. Sindroms, Латвийский национальный театр) – актером года.

Sibīrijas haiku завоевало приз международного жюри зарубежных критиков, как лучшая премьера. А актер Каспарс Знотиньш был награжден за прекрасную игру, технику и художественную выразительность в роли князя Мышкина в спектакле Melnais gulbis.

Премия за театральные инновации от Latvijas mobilais telefons присуждена спектаклю Sibīrijas haiku.





Награду за пожизненный вклад в исполнительское искусство получили актрисы театра Дайле Илзе Ваздика и Лидия Пупуре.

Spēlmaņu nakts - ежегодная церемония вручения театральных наград, организуемая Латвийским союзом театральных работников (LTDS). Церемония проходит 23 ноября- в день рождения режиссера и актера Эдуарда Смильгиса. Награды присуждаются в нескольких категориях за лучшие достижения в театре за прошедший сезон.

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