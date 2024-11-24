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Фото Стиль гостей Spēlmaņu nakts: яркие контрасты в вечерних нарядах

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В субботу, 23 ноября, в обновленном Валмиерском драматическом театре состоялась церемония вручения премии Spēlmaņu nakts, собравшая сливки театрального общества. Посмотрите, как для этого события нарядились известные люди!

Ранее сообщалось, что награду за вклад в сценическое искусство получила актриса Даугавпилсского театра Илзе Ваздика и актриса Лидия Пупуре.

В категории "Спектакль года (большая форма)" победила постановка Latviešu raķetes ("Латышские ракеты"), Лиепайского театра, режиссер Регнар Вайварс, ассистент режиссера Мартиньш Калита.

Лучшей постановкой малой формы признан спектакль Pazudušais dēls ("Пропавший сын"), Валмиерского драматического театра, режиссер Рейнис Суханов.

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