В субботу, 23 ноября, в обновленном Валмиерском драматическом театре состоялась церемония вручения премии Spēlmaņu nakts, собравшая сливки театрального общества. Посмотрите, как для этого события нарядились известные люди!
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Фото ⟩ Стиль гостей Spēlmaņu nakts: яркие контрасты в вечерних нарядах
Ранее сообщалось, что награду за вклад в сценическое искусство получила актриса Даугавпилсского театра Илзе Ваздика и актриса Лидия Пупуре.
В категории "Спектакль года (большая форма)" победила постановка Latviešu raķetes ("Латышские ракеты"), Лиепайского театра, режиссер Регнар Вайварс, ассистент режиссера Мартиньш Калита.