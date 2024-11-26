Крушение грузового самолета в Вильнюсе, упавшего ранним утром 25 ноября в жилой зоне, заставляет задуматься не только о том, как неожиданно можно лишиться жизни и имущества, но и о страховании. Над Латвией уже летали неуправляемые дроны, в Эстонии "терялись" ракеты… Но покрываются ли такие случаи стандартной страховкой или это считается форс-мажором?
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Поможет ли страховка, если на мое имущество упадет самолет или дрон?
Отметим, что сейчас в латвийском небе участились полеты военной техники, а на земле активно строятся полигоны - так, летом в Селии был открыт полигон для тестирования дронов. Гипотетически таким образом могут возрасти и риски всевозможных ЧП. Прецеденты уже были. Прецеденты уже были: днем 7 августа 2018 года на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" в районе Тарту.
Видео: Последствия падения самолета в Вильнюсе (репортаж эстонского издания Postimees)
Покрывают ли стандартные страховые полисы физических лиц ущерб, который может нанести беспилотник или случайно выпущенная ракета, поразившие жилой дом, машину, строения?