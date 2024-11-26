Поможет ли страховка, если на мое имущество упадет самолет или дрон?

Отметим, что сейчас в латвийском небе участились полеты военной техники, а на земле активно строятся полигоны - так, летом в Селии был открыт полигон для тестирования дронов. Гипотетически таким образом могут возрасти и риски всевозможных ЧП. Прецеденты уже были. Прецеденты уже были: днем 7 августа 2018 года на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" в районе Тарту.