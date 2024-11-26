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Поможет ли страховка, если на мое имущество упадет самолет или дрон?

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Последствия падения грузового самолета компании DHL в Вильнюсе
Последствия падения грузового самолета компании DHL в Вильнюсе Фото: SCANPIX

Крушение грузового самолета в Вильнюсе, упавшего ранним утром 25 ноября в жилой зоне, заставляет задуматься не только о том, как неожиданно можно лишиться жизни и имущества, но и о страховании. Над Латвией уже летали неуправляемые дроны, в Эстонии "терялись" ракеты… Но покрываются ли такие случаи стандартной страховкой или это считается форс-мажором?

Отметим, что сейчас в латвийском небе участились полеты военной техники, а на земле активно строятся полигоны - так, летом в Селии был открыт полигон для тестирования дронов. Гипотетически таким образом могут возрасти и риски всевозможных ЧП. Прецеденты уже были. Прецеденты уже были: днем 7 августа 2018 года на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" в районе Тарту.

Видео: Последствия падения самолета в Вильнюсе (репортаж эстонского издания Postimees)

Покрывают ли стандартные страховые полисы физических лиц ущерб, который может нанести беспилотник или случайно выпущенная ракета, поразившие жилой дом, машину, строения?

Представитель Латвийской ассоциации страховщиков Сандия Шайцане говорит, что, если поврежденное имущество...

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