В этом месяце в правлении партии зарегистрированы изменения - его членами стали Дмитрий Шандыбин и Дмитрий Жулин. Теперь правление РСЛ состоит из семи человек.

По данным Firmas.lv, помимо Пагора, Шандыбина и Жулина, в руководство партии входят также Владимир Бузаев, Евгений Осипов, Анна Бондере и Юлия Сохина.

Пагор отметил, что в настоящее время партия готовится к выборам, но не мог сказать, в каких самоуправлениях планируют баллотироваться ее кандидаты. В то же время он сообщил, что РСЛ обязательно будет претендовать на места в Рижской, Даугавпилсской, Лиепайской и Елгавской думах.

В Елгаве лидером списка будет сам Пагор. Сложной проблемой для РСЛ станет поиск нового лидера в Даугавпилсе с учетом того, что прежний лидер, вице-мэр города Алексей Васильев вышел из РСЛ, а мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш учредил новую партию, в которую вошли и депутаты думы.

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