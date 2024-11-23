Новая партия мэра Даугавпилса Элксниньша обещает уважать этническое разнообразие Латгале

В субботу в Даугавпилсском университете состоялось учредительное собрание партии, в котором приняли участие несколько сотен человек. Среди собравшихся были депутаты Даугавпилсской думы Валерий Кононов, Анатолий Гржибовский, Виктория Споране-Худоян, Дмитрий Валайнис и Наталья Кожанова, избранные по списку "Согласия", бывший мэр Даугавпилса, депутат думы Игорь Прелатов, избранный от "Нашей партии", депутат Даугавпилсской думы и руководитель Даугавпилсского латышского общества Ливия Янковска, избранная от "Нашей партии". На учредительном собрании присутствовал депутат Рижской думы Андрей Морозов, который недавно объявил о своем выходе из "Согласия", и директора ряда учебных заведений Даугавпилса.

В программе партии подчеркивается, что ее целью является защита интересов Латгальского региона и его жителей, повышение качества жизни, содействие социально-экономическому развитию и предпринимательству, создание новых рабочих мест, сохранение культурного наследия и уникальной идентичности региона.

Партия обязуется обеспечить прозрачное управление, укреплять региональные самоуправления, поддерживать активный диалог с правительством и другими регионами, а также содействовать устойчивому развитию Латгале с учетом ее географических, экономических и культурных особенностей.

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