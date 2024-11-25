Газета: Трамп планирует уволить всех трансгендеров с военной службы

По данным издания, Трамп может подписать такой указ сразу после инаугурации 20 января, в первый же день своего второго президентского срока. По оценкам, из армии США могут быть уволены около 15 тысяч трансгендеров.

"Они будут вынуждены оставить службу в то время, когда армия не может привлечь достаточное количество персонала. Некоторые из тех, кого затронет это решение [об освобождении от службы], занимают очень высокие должности", - сообщил источник The Times.

Дональд Трамп в прошлом неоднократно критиковал "практику политкорректности" в армии, отмечает The Times. Он также утверждал, что некоторые старшие офицеры чаще "сосредоточены на многообразии, равенстве и инклюзивности", чем на планировании боевых операций.

Запрет на службу трансперсон в армии США был снят в 2016 году после нескольких лет дебатов. Указ был подписан президентом Бараком Обамой, но в августе 2017 года Трамп восстановил запрет, который был вновь отменен четыре года спустя Джо Байденом.

"Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для службы в армии и что сила Америки заключается в ее многообразии", - заявил тогда Белый дом.

Ожидается, что новый указ Трампа будет более строгим, чем предыдущий. Во время своего первого президентства он запретил трансперсонам поступать на военную службу, но уже служащие трансгендеры могли сохранить свои рабочие места.

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