Американский комик Тони Хинчклифф спровоцировал скандал за несколько дней до президентских выборов, пошутив на митинге Дональда Трампа в нью-йоркском "Мэдисон-Сквер-Гарден". Открывая это мероприятие, которое газета New York Times назвала "карнавалом обид", Хинчклифф оскорбил Пуэрто-Рико ("плавучий остров мусора"), латиноамериканцев ("многие из них" слишком "любят делать детей"), чернокожих ("пожиратели арбузов"), палестинцев ("кидатели камней") и так далее.

Многие, причем не только либералы и меньшинства, были возмущены. И даже решили, что такого рода нетерпимость снизит шансы Трампа на победу - конечно, все латиноамериканцы теперь проголосуют за Камалу Харрис.