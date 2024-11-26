Денег на пособия по прожиточному минимуму больше, чем получателей

В первой половине этого года ситуация аналогичная - 56%.

Государственный контроль обращает внимание на то, что публичные средства ограничены, поэтому их важно планировать и расходовать эффективно и прозрачно.

Сейчас ситуацию в сфере пособий можно назвать хаосом. Чтобы выяснить, насколько обоснован запрос Министерства благосостояния на дополнительные целевые дотации самоуправлениям на пособие GMI, а также проверить расходование средств, Госконтроль провел расширенную ревизию.

В прошлом году было запрошено 1,38 млн евро, или на 58% больше необходимого, а в этом году к 30 июня неизрасходованная сумма достигла 1,7 млн евро, или 56%.