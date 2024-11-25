Исследование: какой доход необходим, чтобы считаться средним классом в странах Балтии

Опрос, проведенный Norstat в июне, показал, что, по мнению жителей Эстонии, около трети (32%) населения Эстонии принадлежит к среднему классу. Эта цифра с годами существенно не изменилась - она составляла 30% в 2018 году и 31% в 2022 году. При этом примерно половина (49%) респондентов относят себя к среднему классу. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 20 процентных пунктов.