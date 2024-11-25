Исследование: какой доход необходим, чтобы считаться средним классом в странах Балтии

Исследование, проведенное по заказу Института финансов Swedbank, изучило оценку жителями Эстонии своего благосостояния. За два года доля людей, относящих себя к среднему классу, значительно выросла, а количество людей, считающих себя бедными, сократилось на четыре процентных пункта, составив 6%. Между тем жители Эстонии, Латвии и Литвы воспринимают средний класс по-разному, сообщает Rus.Postimees.
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Опрос, проведенный Norstat в июне, показал, что, по мнению жителей Эстонии, около трети (32%) населения Эстонии принадлежит к среднему классу. Эта цифра с годами существенно не изменилась - она составляла 30% в 2018 году и 31% в 2022 году. При этом примерно половина (49%) респондентов относят себя к среднему классу. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 20 процентных пунктов.