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Даугавиньш: решение не было легким, однако это означает и начало нового пути

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Каспар Даугавиньш
Каспар Даугавиньш Фото: Latvijas Hokeja federācija

В распространенном Латвийской хоккейной федерацией (ЛХФ) сообщении капитан сборной Каспар Даугавиньш прокомментировал неожиданное для многих решение завершить карьеру.

Как уже сообщалось, многолетний капитан сборной Латвии по хоккею посреди сезона решил поставить точку на профессиональной карьере. В составе сборной Латвии 36-летний Даугавиньш провел 153 матча.

Президент ЛХФ Айгар Калвитис: "Каспар был, есть и будет одним из ведущих латвийских игроков всех времен. Выдающаяся карьера. Даугавиньш - настоящий патриот своей страны, который отдал сборной Латвии все. От имени Латвийской хоккейной федерации я хочу поблагодарить Каспара за вклад в латвийский хоккей и желаю ему достижений за пределами хоккейной площадки".

Каспар Даугавиньш: "Моя эмоциональная, полная успехов, неудач, триумфов и переживаний хоккейная история подошла к концу. Однако это означает и начало нового пути. Решение не было легким. Однако семью я всегда ставил на первое место. Хочу сказать большое спасибо латвийским хоккейным болельщикам за неиссякающую поддержку на протяжении всех этих лет - вы лучшие. Кроме того, огромное спасибо всем моим товарищам по игре. Мы точно еще встретимся".

Даугавиньш представлял Латвию на 12 чемпионатах мира, включая прошлогодний, когда сборная завоевала бронзовую медаль, и на трех Олимпийских играх. Он исполнял обязанности капитана сборной на чемпионатах мира в 2015, 2016, 2017, 2021, 2023 и 2024 годах.

Всего нападающий в составе сборной Латвии он забросил 51 шайбу и отдал 95 результативных передач.

Также спортсмен провел 98 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за команды "Оттава Сенаторз" и "Бостон Брюинз". Он играл в финале Кубка Стэнли в составе "Брюинз" в 2013 году. В НХЛ на его счету шесть голов и девять результативных передач.

Нападающий является одним из самых высоко задрафтованных латвийских хоккеистов. Он был выбран "Сенаторами" на 91-м месте в драфте НХЛ 2006 года.

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