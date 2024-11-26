Даугавиньш: решение не было легким, однако это означает и начало нового пути

Как уже сообщалось, многолетний капитан сборной Латвии по хоккею посреди сезона решил поставить точку на профессиональной карьере. В составе сборной Латвии 36-летний Даугавиньш провел 153 матча.

Президент ЛХФ Айгар Калвитис: "Каспар был, есть и будет одним из ведущих латвийских игроков всех времен. Выдающаяся карьера. Даугавиньш - настоящий патриот своей страны, который отдал сборной Латвии все. От имени Латвийской хоккейной федерации я хочу поблагодарить Каспара за вклад в латвийский хоккей и желаю ему достижений за пределами хоккейной площадки".

Каспар Даугавиньш: "Моя эмоциональная, полная успехов, неудач, триумфов и переживаний хоккейная история подошла к концу. Однако это означает и начало нового пути. Решение не было легким. Однако семью я всегда ставил на первое место. Хочу сказать большое спасибо латвийским хоккейным болельщикам за неиссякающую поддержку на протяжении всех этих лет - вы лучшие. Кроме того, огромное спасибо всем моим товарищам по игре. Мы точно еще встретимся".

Даугавиньш представлял Латвию на 12 чемпионатах мира, включая прошлогодний, когда сборная завоевала бронзовую медаль, и на трех Олимпийских играх. Он исполнял обязанности капитана сборной на чемпионатах мира в 2015, 2016, 2017, 2021, 2023 и 2024 годах.

Всего нападающий в составе сборной Латвии он забросил 51 шайбу и отдал 95 результативных передач.

Также спортсмен провел 98 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за команды "Оттава Сенаторз" и "Бостон Брюинз". Он играл в финале Кубка Стэнли в составе "Брюинз" в 2013 году. В НХЛ на его счету шесть голов и девять результативных передач.

Нападающий является одним из самых высоко задрафтованных латвийских хоккеистов. Он был выбран "Сенаторами" на 91-м месте в драфте НХЛ 2006 года.

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