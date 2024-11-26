Рассматривая разработанный Минсообщения сценарий реализации первой очереди проекта Rail Baltica в Латвии, правительство концептуально поддержало строительство железнодорожной магистрали от границы с Литвой до границы с Эстонией, а также идею соединения Рижского железнодорожного вокзала и Рижского аэропорта в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры, максимально сократив все расходы.
Строительство Rail Baltica в Риге: что решили на заседании Кабинета министров
Правительство продолжит рассматривать сценарий первой очереди реализации проекта на следующей неделе.
Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что нужна ясность, где в первую очередь начинать строительные работы. Также необходимо прекратить расходовать средства на те компоненты проекта, которые пока не планируется реализовать.
Министр сообщения Каспарс Бришкенс отметил, что самой большой проблемой Rail Baltica является финансирование, поэтому Минсообщения предлагает сценарий первой очереди с максимально урезанными расходами и работает над другими способами экономии.
Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Кристине Малнача представила правительству протокольное решение, которое предусматривает строительство железнодорожной линии Rail Baltica с одним рельсовым путем от границы Литвы до границы Эстонии. Она сообщила, что в настоящее время доступно финансирование для строительства 40-километрового участка от латвийско-литовской границы до Мисы, поэтому далее в соответствии с имеющимся финансированием планируется продвигаться на север, привлекая альтернативные источники финансирования.
Также в рамках первой очереди Минсообщения предлагает завершить строительные работы на станции Rail Baltica в Рижском аэропорту, в южной части Рижского центрального вокзала и построить соединение из Рижского аэропорта до Иманты. По словам Малначи, для завершения строительства двух вокзалов и сопутствующей инфраструктуры, а также четырехкилометрового участка от аэропорта до Иманты необходимо около 500 млн евро. "Мы нашли финансирование из структурных фондов Европейского союза, которое можно использовать для этого проекта", - сказала Малнача.
Премьер на заседании правительства заявила, что нужно исключить любые расходы и работы, в отношении которых в настоящее время нет ясности, будут ли строиться эти объекты.
Силиня подчеркнула, что необходимо ждать решения Европейской комиссии, так как в государственном бюджете нет такого финансирования, при этом Еврокомиссия оценит, насколько обоснованы затраты на проект. Также нужно снизить затраты на строительство, урезая все, что потенциально способствует удорожанию проекта.
"Мы хотели бы, но сейчас не можем сказать, что Rail Baltica пройдет через Ригу", - подчеркнула премьер, отметив, что до сих пор проект реализовался по принципу "где есть деньги, там и строим", но это не обеспечивает его функциональности.
Резюмируя, Силиня подчеркнула, что необходимо максимально избегать лишних расходов и стремиться к строительству функциональной линии. "В данный момент мы можем договориться только об основных приоритетах, чтобы соединение было функциональным", - сказала она.
Как сообщалось, разработанный Минсообщения сценарий реализации первой очереди Rail Baltica в Латвии предусматривает строительство одного пути от границы Литвы до Эстонии, а также соединения с европейской шириной колеи с одним из двух международных вокзалов Риги. В то же время до завершения первого этапа проекта планируется соединить два международных вокзала Риги в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщалось, с начала реализации проект Rail Baltica значительно подорожал, кроме того, ревизионные органы стран Балтии указали на отсутствие ясности в отношении модели руководства и эксплуатации Rail Baltica.
Согласно последним оценкам совместного предприятия стран Балтии RB Rail, стоимость первой очереди проекта в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро.
Общая стоимость железнодорожной магистрали в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году затраты на реализацию проекта оценивались в 5,8 млрд евро.
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