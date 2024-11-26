Строительство Rail Baltica в Риге: что решили на заседании Кабинета министров

Премьер на заседании правительства заявила, что нужно исключить любые расходы и работы, в отношении которых в настоящее время нет ясности, будут ли строиться эти объекты.

Силиня подчеркнула, что необходимо ждать решения Европейской комиссии, так как в государственном бюджете нет такого финансирования, при этом Еврокомиссия оценит, насколько обоснованы затраты на проект. Также нужно снизить затраты на строительство, урезая все, что потенциально способствует удорожанию проекта.

"Мы хотели бы, но сейчас не можем сказать, что Rail Baltica пройдет через Ригу", - подчеркнула премьер, отметив, что до сих пор проект реализовался по принципу "где есть деньги, там и строим", но это не обеспечивает его функциональности.

Резюмируя, Силиня подчеркнула, что необходимо максимально избегать лишних расходов и стремиться к строительству функциональной линии. "В данный момент мы можем договориться только об основных приоритетах, чтобы соединение было функциональным", - сказала она.

Как сообщалось, разработанный Минсообщения сценарий реализации первой очереди Rail Baltica в Латвии предусматривает строительство одного пути от границы Литвы до Эстонии, а также соединения с европейской шириной колеи с одним из двух международных вокзалов Риги. В то же время до завершения первого этапа проекта планируется соединить два международных вокзала Риги в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщалось, с начала реализации проект Rail Baltica значительно подорожал, кроме того, ревизионные органы стран Балтии указали на отсутствие ясности в отношении модели руководства и эксплуатации Rail Baltica.

Согласно последним оценкам совместного предприятия стран Балтии RB Rail, стоимость первой очереди проекта в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро.

Общая стоимость железнодорожной магистрали в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году затраты на реализацию проекта оценивались в 5,8 млрд евро.

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