Средняя зарплата в Латвии выросла почти на 10%. Кто получает больше?

За год средняя заработная плата быстрее всего росла в секторе образования - на 19,2%, что оказало значительное влияние на годовые темпы роста в общественном секторе. Средняя заработная плата также росла быстрее в секторе административных и вспомогательных услуг - на 15,9%, в секторе недвижимости - на 15,2% и в секторе прочих услуг (включая деятельность общественных, политических и других организаций, ремонт личных и домашних вещей, химчистку, парикмахерские, косметические, похоронные и прочие услуги) - на 14,4%.

Во всех этих секторах резкий рост средней заработной платы был обусловлен не только повышением заработной платы, но и сокращением численности работников в течение года.

В третьем квартале 2024 года средняя месячная заработная плата за полный рабочий день была выше, чем в среднем по стране, в секторе финансов и страхования - 2801 евро, информационных и коммуникационных услуг - 2732 евро, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - 2121 евро, в энергетике - 2116 евро, в сфере государственного управления - 1996 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1956 евро и в здравоохранении и социальной работе - 1772 евро.

Самая низкая средняя зарплата при полной занятости была в сфере размещения и питания - 1106 евро до вычета налогов.

Самая высокая средняя брутто-зарплата за полный рабочий день была в Риге - 1877 евро, а самая низкая - в Латгале - 1223 евро, что на 35% меньше, чем в столице. Разница в средней зарплате между Ригой и регионами за год немного сократилась во всех регионах. Наибольшее сокращение произошло в Земгале - на 1,3 процентных пункта.

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