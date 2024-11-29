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Видео Жагарс побил свой рекорд по результативности в Евролиге

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Артур Жагарс
Артур Жагарс Фото: SIPA/Scanpix

Латвийский баскетболист Артур Жагарс в пятницу, 29 ноября, набрал 16 очков в матче 12-го тура Евролиги УЛЕБ, установив свой личный рекорд результативности, однако его команда, стамбульский "Фенербахче", прервала серию из шести побед.

"Фенербахче" дома уступил итальянскому клубу EA7 из Милана со счетом 85:91 (19:24, 18:17, 26:25, 22:25).

Жагарс, начавший матч в стартовой пятерке, провел на площадке 27 минут и 19 секунд.

За это время он реализовал два из четырех двухочковых бросков, два из трех трехочковых и шесть из восьми штрафных.

Также латвиец сделал два подбора, три результативные передачи, допустил одну потерю, один раз нарушил правила, спровоцировал семь фолов и набрал наибольшее количество очков эффективности в команде (21).

"Фенербахче" с девятью победами в 12 матчах занимает второе место в турнирной таблице, уступая только "Парижу", имеющему такую же статистику. Миланский клуб одержал шесть побед в 12 играх и находится на 11-й позиции.

В Евролиге УЛЕБ 18 команд проводят двухкруговой турнир. Шесть лучших выходят в плей-офф, а команды с седьмого по десятое место сражаются в "плей-ин". Победитель определяется в Финале четырех.

В прошлом сезоне победителем самого престижного клубного турнира Европы в седьмой раз стал афинский "Панатинаикос", который в Берлине обыграл мадридский "Реал" со счетом 95:80.

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