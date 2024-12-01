Планируют ли жители Латвии в этом году прививаться от инфекций? Результаты опроса

Больше всего таких респондентов в Земгале, где вакцинацию готовы пройти 32% респондентов.

73% участников опроса заявили, что в этом сезоне прививаться не будут.

Пожилые люди чаще готовы вакцинироваться, чем представители других возрастных групп - положительный ответ дали 41% участников этой группы.

Больше всего тех, кто готов сделать прививку от гриппа, в возрастной группе 60-74 лет - 34%, а меньше всего - в возрасте 40-49 лет, где привиться готовы лишь 10% респондентов.

6% опрошенных готовы сделать прививку от дифтерии, тогда как в ходе опроса в 2022 году привиться от этой инфекции были готовы всего 2%.

Опрос проводился в ноябре этого года, в нем участвовали 1468 человек в возрасте 18-74 лет.

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