ВИДЕО Жена Даугавиньша: "Это было выгорание - физическое и эмоциональное"

"Когда ты постоянно находишься в клубе без своей семьи, которая с тобой не каждый день, это сложно. Очень легко пойти на тренировку сборной [Латвии], когда ты дома. Потому что после тренировки ты возвращаешься домой к жене, детям и друзьям", - сказал Даугавиньш.

"Решение, наверное, было моим", - отметил хоккеист. Жена подчеркнула, что это было только его собственное решение.

"Это было выгорание - физическое и эмоциональное", - добавила Санта.

"Всегда нужно быть честным с самим собой. Я старался отдать все. Больше ничего нет внутри, - признался Даугавиньш. - Многие хоккеисты затягивают [свою карьеру] до последнего момента - им приходится уходить через силу. Я никогда не хотел уходить вот так. Я хотел уйти, когда сам решил".

Даугавиньш завершил свою хоккейную карьеру в словацком клубе "Дукла" из Михаловце. В этом сезоне в 19 матчах местного чемпионата латвийский хоккеист набрал 20 очков (6 голов + 14 передач).

Как уже сообщалось, многолетний капитан сборной Латвии по хоккею посреди сезона решил поставить точку в профессиональной карьере. В составе сборной Латвии 36-летний Даугавиньш провел 153 матча.

Даугавиньш представлял Латвию на 12 чемпионатах мира, включая прошлогодний, когда сборная завоевала бронзовую медаль, и на трех Олимпийских играх. Он исполнял обязанности капитана сборной на чемпионатах мира в 2015, 2016, 2017, 2021, 2023 и 2024 годах.

Всего нападающий в составе сборной Латвии забросил 51 шайбу и отдал 95 результативных передач.

Также спортсмен провел 98 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за команды "Оттава Сенаторз" и "Бостон Брюинз". Он играл в финале Кубка Стэнли в составе "Брюинз" в 2013 году. В НХЛ на его счету шесть голов и девять результативных передач.