S&P сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне А. Что это значит для страны?

По прогнозам агентства, дефицит государственного бюджета Латвии достигнет 3% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2024 году и увеличится до 3,5% ВВП в 2025 году с учетом дополнительных расходов на государственную оборону и увеличения государственных инвестиций. Расходы на национальную безопасность будут одним из ключевых бюджетных приоритетов, однако высокая доступность средств ЕС и умеренный уровень государственного долга обеспечат необходимый фискальный буфер, чтобы справиться с вызовами в ближайшие годы.

S&P отмечает, что экономика Латвии продемонстрировала устойчивость к первоначальным негативным последствиям войны между Россией и Украиной, однако агентство считает, что возвращение экономики Латвии к докризисным темпам роста маловероятно в среднесрочной перспективе, учитывая сохраняющуюся геополитическую неопределенность в регионе, которая негативно сказывается на внешней конкурентоспособности латвийской экономики.

Агентство прогнозирует, что в 2025 году экономика Латвии вырастет на 2,5%, что будет обусловлено ростом частного потребления и инвестиций, а также постепенным снижением процентных ставок.

По прогнозам S&P, в 2026-2027 годах темпы экономического роста Латвии стабилизируются на уровне 2,6% в среднем за год по мере увеличения экспорта и восстановления внутреннего спроса.

Предыдущее заявление S&P о кредитном рейтинге Латвии было опубликовано 31 мая 2024 года, когда кредитный рейтинг Латвии был понижен с "A+" до "A".

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