Согласно Конституции Южной Кореи, военное положение должно быть отменено, когда этого потребует большинство в парламенте.

При этом, в министерстве обороны Южной Кореи заявили, что военное положение будет действовать до указа президента о его отмене.

Реакция в Южной Кореи на введение военного положения

Ранее сообщалось, что в ответ на заявления президента страны о введении военного положения, около сотни протестующих пришли к зданию парламента.

Поступали сообщения о столкновениях между полицией и протестующими у главного входа в здание парламента.

Русская служба BBC приводит содержание лозунгов, которые скандировали протестующие "Нет военному положению", "Свергнем диктатуру" и "Откройте ворота".

Также сообщалось, что министр финансов Южной Кореи инициировал экстренное совещание, в котором приняли участие руководители ключевых финансовых организаций страны, включая Банк Кореи, Комиссию по финансовым услугам и Службу финансового надзора.

Военное положение в Южной Корее в последний раз вводилось в 1979 году после убийства тогдашнего диктатора Пак Чон Хи.

Что будет запрещено при введении военного положения

Издание "Медуза" составила краткий список того, что запрещено в Южной Кореи при введении военного положения:

Любая политическая деятельность запрещена;

Деятельность политических партий временно приостановлена;

Проведение любых политических акций не допускается;

Все средства массовой информации и издательства находятся под государственным контролем;

Медицинские работники, участвующие в забастовке, обязаны вернуться на работу в течение 48 часов;

Нарушение правил военного положения карается арестом.

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