Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное военное положение в стране. Позже стало известно, что парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, сообщает "Медуза".
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения. Парламент проголосовал против. Что известно (2)
Президент Юн Сок Ёль объяснил, что военное положение вводится, потому что оппозиционные партии пытаются ввергнуть страну в кризис.
"Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы, которые крадут свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - приводит слова президента Южной Кореи издание "Медуза".
Президент также обвинил оппозицию в том, что она отклонила бюджетное предложение правительства, а также инициировала процедуру импичмента против государственного аудитора, главного прокурора и других чиновников.
"Это явный антигосударственный акт, который попирает конституционный порядок свободной республики Корея и разрушает легитимные государственные институты, установленные Конституцией и законами, пытаясь спровоцировать гражданскую войну", - заявил Юн Сок Ёль.
Президент не уточнил, какие меры могут быть предприняты после введения военного положения.
Галерея: Протесты у парламента
Решение парламента
И правящая партия, и оппозиция выступили против введения военного положения. Депутаты парламента собрались в здании Национального собрания страны, после чего
190 из 300 депутатов проголосовали за решение об отмене военного положения, объявленного президентом Юн Сук Ёлем.
Согласно Конституции Южной Кореи, военное положение должно быть отменено, когда этого потребует большинство в парламенте.
При этом, в министерстве обороны Южной Кореи заявили, что военное положение будет действовать до указа президента о его отмене.
Реакция в Южной Кореи на введение военного положения
Ранее сообщалось, что в ответ на заявления президента страны о введении военного положения, около сотни протестующих пришли к зданию парламента.
Поступали сообщения о столкновениях между полицией и протестующими у главного входа в здание парламента.
Русская служба BBC приводит содержание лозунгов, которые скандировали протестующие "Нет военному положению", "Свергнем диктатуру" и "Откройте ворота".
Также сообщалось, что министр финансов Южной Кореи инициировал экстренное совещание, в котором приняли участие руководители ключевых финансовых организаций страны, включая Банк Кореи, Комиссию по финансовым услугам и Службу финансового надзора.
Военное положение в Южной Корее в последний раз вводилось в 1979 году после убийства тогдашнего диктатора Пак Чон Хи.
Что будет запрещено при введении военного положения
Издание "Медуза" составила краткий список того, что запрещено в Южной Кореи при введении военного положения:
- Любая политическая деятельность запрещена;
- Деятельность политических партий временно приостановлена;
- Проведение любых политических акций не допускается;
- Все средства массовой информации и издательства находятся под государственным контролем;
- Медицинские работники, участвующие в забастовке, обязаны вернуться на работу в течение 48 часов;
- Нарушение правил военного положения карается арестом.
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