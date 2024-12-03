Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

Президент Юн Сок Ёль также призвал, чтобы оппозиция "немедленно прекратила возмутительные действия, которые парализуют работу страны".

Ранее он обвинял оппозиционные партии в том, что они отклонили бюджетное предложение правительства, а также инициировали процедуру импичмента против государственного аудитора, главного прокурора и других чиновников.

Через несколько часов после объявления военного положения парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

Уже сообщалось, что во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное военное положение в стране.

Президент Юн Сок Ёль объяснил, что военное положение вводится, потому что оппозиционные партии пытаются ввергнуть страну в кризис.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы, которые крадут свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - приводит слова президента Южной Кореи издание "Медуза".

И правящая партия, и оппозиция выступили против введения военного положения. Депутаты парламента собрались в здании Национального собрания страны, после чего

190 из 300 депутатов проголосовали за решение об отмене военного положения, объявленного президентом Юн Сук Ёлем.

Согласно Конституции Южной Кореи, военное положение должно быть отменено, когда этого потребует большинство в парламенте.

При этом, в министерстве обороны Южной Кореи заявили, что военное положение будет действовать до указа президента о его отмене.

Галерея: Протесты в Южной Корее

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