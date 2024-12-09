Россия или Krievija? Языковой вопрос при оформлении документов на ВНЖ в Латвии

Все понятно, но что конкретно?

Эстонское МВД дало несколько разъяснений по своему законопроекту, но все они касались знания претендентами на ВНЖ эстонского языка. Подробностей касательно документов на русском языке не приводится. В пояснительном тексте к поправкам лишь говорится: "Отныне заявления и дополнительные документы нельзя будет подавать на русском языке".

Чтобы получить ВНЖ в Эстонии, иностранцу нужно заполнить несколько анкет, а также предоставить ряд сопутствующих документов - в зависимости от причины, по которой он просит ВНЖ.

Список требований к документам и формы анкет размещены на сайте Департамента полиции и погранохраны Эстонии. При этом анкеты представлены как на эстонском, так и на русском (а также на английском) языке, и в них нет требования заполнять их непременно на эстонском или хотя бы на английском.

Также в списках документов, необходимых для получения ВНЖ, нет требования переводить на эстонский документы, выданные в другом государстве, - например, свидетельство о браке.

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