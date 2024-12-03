В Эстонии при оформлении ВНЖ запретят подавать документы на русском языке

Флаги Эстонии и России на границе в Нарве.

МВД подготовило законопроект, изменяющий Закон об иностранцах. Помимо запрета на русский язык при подаче документов, предлагается ввести требование: обязательное знание эстонского языка в случае оформления постоянного вида на жительство. Кроме того, уточняется определение "постоянно проживающего в Эстонии иностранца", пишет Rus.Postimees.