Уходящий год был богат на события - в Латвии начат ряд крупных индустриальных проектов, которые принесут многомиллионные инвестиции и создадут сотни новых рабочих мест. Но не обошлось и без потерь: некоторые известные предприятия свернули бизнес в Латвии или разорились. TVNET+ подвел деловые итоги года.
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В Латвию потекут миллионы: успехи и фиаско латвийской промышленности в уходящем году
В целом, по данным на ноябрь, в этом году зарегистрировано 39 историй успеха - инвесторы приняли твердое решение развивать свой бизнес в Латвии: с предполагаемым объемом инвестиций в 500 миллионов евро и планами по созданию порядка 2500 рабочих мест.
Всего в работе у LIAA сейчас 391 проект с потенциальным инвестиционным портфелем до 13,9 миллиарда евро. Рассказываем подробности.