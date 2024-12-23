В Латвию потекут миллионы: успехи и фиаско латвийской промышленности в уходящем году

Уходящий год был богат на события - в Латвии начат ряд крупных индустриальных проектов, которые принесут многомиллионные инвестиции и создадут сотни новых рабочих мест. Но не обошлось и без потерь: некоторые известные предприятия свернули бизнес в Латвии или разорились. TVNET+ подвел деловые итоги года.