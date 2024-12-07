Сбор денег на подарок воспитателю детского сада и перевод средств на личный счет. Что говорит VID?

"Подарки будут для тебя и меня, все дети призывают". Однако, как известно, подарки не падают с неба, и кто-то должен позаботиться об их приобретении. Обычно в школе или детском саду выбирают наиболее ответственного человека среди родителей, который организует покупку подарков, например, на Рождество. Остальные родители переводят деньги на его личный банковский счет. Однако такая практика вызывает все большее беспокойство у этих "казначеев"."Может ли меня за это оштрафовать VID?" - спрашивает анонимная читательница TVNET+.