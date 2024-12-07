"Подарки будут для тебя и меня, все дети призывают". Однако, как известно, подарки не падают с неба, и кто-то должен позаботиться об их приобретении. Обычно в школе или детском саду выбирают наиболее ответственного человека среди родителей, который организует покупку подарков, например, на Рождество. Остальные родители переводят деньги на его личный банковский счет. Однако такая практика вызывает все большее беспокойство у этих "казначеев"."Может ли меня за это оштрафовать VID?" - спрашивает анонимная читательница TVNET+.
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Сбор денег на подарок воспитателю детского сада и перевод средств на личный счет. Что говорит VID?
Вопрос о том, могут ли родители, которые взяли на себя обязанность хранителей средств классного фонда, столкнуться с репрессиями со стороны Службы государственных доходов (VID), возникает сезонно - по мере приближения нового учебного года, Рождества и окончания учебного года.
И сейчас, с приближением Рождества, вопрос о том, как правильно поступать хранителям средств фонда, стал актуален как никогда.