Остапенко и Киченок не будут играть вместе в новом сезоне. Теннисистка назвала причину

"Мы играли вместе больше трех лет, и во время финального турнира я решила, что нам нужно немного отдохнуть друг от друга и попробовать что-то еще. Эти три года были очень успешными, и я ей за это очень благодарна. Не исключаю, что мы еще будем играть вместе в будущем", - сказал Киченок.