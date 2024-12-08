Остапенко и Киченок не будут играть вместе в новом сезоне. Теннисистка назвала причину

Украинка Людмила Киченок, постоянная партнерша первой ракетки Латвии Алены Остапнко в парном разряде, начнет новый сезон с другой теннисисткой, сообщила Киченок в разговоре с украинским теннисным порталом btu.org.ua.
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Латвийско-украинский дуэт в этом сезоне стал триумфатором US Open, выиграл турниры WTA 250 в Истборне и WTA 500 в Брисбене и возглавил мировой рейтинг по итогам сезона.
"Мы играли вместе больше трех лет, и во время финального турнира я решила, что нам нужно немного отдохнуть друг от друга и попробовать что-то еще. Эти три года были очень успешными, и я ей за это очень благодарна. Не исключаю, что мы еще будем играть вместе в будущем", - сказал Киченок.
Она рассказала, что в начале сезона сыграет на турнире в Австралии вместе с тайванькой Чан Хао-Чин, которая находится на 16-й позиции в парном рейтинге WTA.
Латвийско-украинский дуэт также был номинирован на титул "Парная команда года" Женской теннисной ассоциации (WTA) после успешного сезона 2024 года, в котором они дошли до финала Australian Open.
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