Во вторник правительство пришло к концептуальному соглашению о том, что до ноября следующего года необходимо будет провести технико-экономический анализ соединения Риги с основной трассой Rail Baltica.
Стройка Rail Baltica: правительство постановило определить ценовой потолок проекта
До 1 ноября 2025 года Министерство сообщения совместно с Министерством финансов и Министерством экономики должно представить в Кабинет министров технико-экономический анализ и оценку возможностей привлечения частных инвестиций для соединения Риги с основной трассой Rail Baltica, выбрав для строительства узкоколейной железнодорожной инфраструктуры один из маршрутов: Упеслеяс - Рижский Центральный вокзал или Миса - Рижский аэропорт.
Однако приоритетными задачами на первом этапе Rail Baltica станут создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до эстонской границы - последовательно и в соответствии с эатапами привлечения финансирования - и завершение строительных работ на пассажирских станциях Rail Baltica в Рижском аэропорту и южной части Рижского Центрального железнодорожного вокзала в минимальном объеме, чтобы обеспечить их функциональность в существующей железнодорожной инфраструктуре и предусмотреть возможность пересадки между Rail Baltica и существующей 1520-мм железнодорожной сетью в Саласпилсе (Даугавкрасты).
Правительство приняло решение, что доклад Минсообщения не утверждается, но министерство должно будет представить правительству конкретный график плана строительства до марта следующего года.
В частности, Кабмин постановил, что до июля следующего года Минсообщения, Минфин и Минэкономики должны определить общий максимально допустимый ценовой потолок проекта на основе экономического обоснования проекта, а также продолжить работать над предложениями по привлечению дополнительных финансовых инструментов, в том числе по обеспечению непрерывности финансирования на 2026-2028 годы.
Премьер-министр Эвика Силиня на заседании отметила, что Минсообщения должно принести в правительство конкретную структуру управления проектом, а также конкретный график строительства и график денежного потока.
"Пока не ясен план финансирования и то, как заполнить недостающие звенья, мы должны придерживаться прежней пропорции финансирования, при которой 85% финансирует Евросоюз (ЕС), а 15% составляет софинансирование государства", - сказала Силиня.
При этом Минсообщения совместно с совместным предприятием стран Балтии АО RB Rail и ООО Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) должны будут обеспечить, чтобы дальнейшая реализация проекта осуществлялась в соответствии со сценарием первой очереди Rail Baltica, в том числе были реализованы необходимые поправки в существующем проекте Rail Baltica, а также внесены необходимые поправки к договорам.
Кроме того, отчуждение земель в приоритетном порядке придется проводить на участках, необходимых для реализации сценария первой очереди. При этом работы, которые начаты, но не соответствуют сценарию первой очереди, придется прекратить и направить финансирование на мероприятия первой очереди, если прекращение этих работ является юридически, технически и экономически обоснованным.
Кроме того, Минсообщения с RB Rail и EDzL должны продолжить работу над сокращением общих расходов на проект Rail Baltica.
До 1 марта 2025 года Минсообщения должно будет разработать план реорганизации EDzL и ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz), в том числе предложить распределение ответственности между застройщиками проекта - EDzL и RB Rail.
После актуализации решения Еврокомиссии о введении в октябре 2018 года Rail Baltica Минсообщения в сотрудничестве с Министерством иностранных дел должно будет разработать поправки к заключенному в конце января 2017 года правительственному договору между Эстонией, Латвией и Литвой о создании железнодорожного соединения Rail Baltica.
Дополнительно Минсообщения продолжит работу над упрощением технических решений проекта Rail Baltica и сокращением общих расходов на проект, в том числе административных расходов.
Силиня на заседании правительства отметила, что Министерство климата и энергетики (МКЭ) может разработать предложение по использованию средств, полученных в результате торговли квотами на эмиссию, для реализации проекта Rail Baltica. Министр по вопросам климата и энергетики Каспар Мелнис дополнил, что МКЭ уже сотрудничает с вовлеченными сторонами и до 1 марта планирует представить доклад в Кабмин.
Кроме того, правительство достигло концептуального соглашения и о создании грузовых пунктов по обе стороны Даугавы для нужд военной мобильности, не требующих на дополнительного финансового покрытия.
Ранее в правительстве при рассмотрении сценариев реализации проекта Rail Baltica вспыхнули острые разногласия и прозвучали резкие выпады Силини в сторону министра сообщения Каспарса Бришкенса. В коалиции Rail Baltica продвижение проекта признают одной из крупнейших проблем в работе правительства.
Не уточнив подробностей, Силиня заявила, что по предложениям Бришкенса по данному вопросу будет оценивать работу министра. Между тем, в политических кулуарах звучат спекуляции о возможной смене министра сообщения, а "Прогрессивные" выступили с заявлением, что каждый их министр становится вопросом стабильности коалиции.
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