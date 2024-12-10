Строителю железнодорожной магистрали Rail Baltica - предприятию E.R.B. Rail JV - официально дано указание начать строительные работы на главном пути железной дороги Rail Baltica, заявил руководитель Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL) Эрикс Дилевс.
Сейчас денег хватает на строительство 40 км основной трассы Rail Baltica, заявил руководитель EDzL (1)
"Это очень важный момент для проекта Rail Baltica и для Латвии, потому что мы официально дали указание строительной компании начать работы на основной трассе", - сказал Эрикс Дилевс, добавив, что строительные работы начнутся в Иецаве, с создания региональной базы, где будут храниться необходимые для строительства материалы.
"База в Иецаве будет построена как склад строительных материалов, откуда будут доставляться сыпучие материалы", - пояснил он.
При этом председатель правления EDzL отметил, что в настоящее время доступно финансирование на создание 40 километров основной трассы, но EDzL планирует подать заявку на необходимые средства в следующем конкурсе заявок, крайний срок которого - 21 января 2025 года.
Он также рассказал, что в Иецаве от леса освобождена территория площадью 16 гектаров, а на основном пути Rail Baltica от леса освобождены 9 километров.
Также председатель правления EDzL сообщил, что до конца этого года в южном направлении трассы будет отчуждено 98% необходимой земли.
Как уже сообщалось, в декабре 2023 года предприятие EDzL и объединение компаний E.R.B. Rail JV заключили договор на строительство основной трассы проекта Rail Baltica на сумму 3,7 миллиарда евро.
В консорциум E.R.B. Rail JV входят французская компания Eiffage Génie Civil, польская Budimex и итальянская Rizzani de Eccher. Объединение было зарегистрировано в Латвии 12 октября 2023 года, согласно информации Firmas.lv.
Также стало известно, что правительство Латвии 26 ноября 2024 года концептуально поддержало приоритетные задачи первого этапа проекта Rail Baltica в стране. Было одобрено создание трансграничного соединения железной дороги с европейской шириной колеи (1435 мм) от границы Литвы и Латвии до границы Латвии и Эстонии в последовательности, соответствующей привлечению финансирования и планированию строительных работ на трассе.
Правительство также поддержало завершение строительства пассажирской станции Rail Baltica в Рижском аэропорту и Центрального железнодорожного вокзала Риги в минимальном объеме, необходимом для обеспечения их функциональности в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры.
Министерство сообщения продолжит работать над упрощением технических решений проекта Rail Baltica и сокращением общих затрат, включая административные расходы.
Согласно последней информации совместного предприятия стран Балтии AS RB Rail, расходы на первый этап проекта Rail Baltica в Балтии могут составить 14,3 миллиарда евро, из которых на Латвию приходится 5,5 миллиарда евро.
Однако благодаря оптимизации технических решений возможно сэкономить до 400 миллионов евро, а также сократить другие расходы.
Общие затраты проекта могут достигнуть 23,8 миллиарда евро. В анализе 2017 года проект оценивался в 5,8 миллиарда евро.
Проект Rail Baltica предполагает создание железнодорожной линии европейского стандарта от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с остальной Европой. В Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) длиной 870 километров с максимальной скоростью поездов до 240 км/ч.
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