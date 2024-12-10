"Это очень важный момент для проекта Rail Baltica и для Латвии, потому что мы официально дали указание строительной компании начать работы на основной трассе", - сказал Эрикс Дилевс, добавив, что строительные работы начнутся в Иецаве, с создания региональной базы, где будут храниться необходимые для строительства материалы.

"База в Иецаве будет построена как склад строительных материалов, откуда будут доставляться сыпучие материалы", - пояснил он.

При этом председатель правления EDzL отметил, что в настоящее время доступно финансирование на создание 40 километров основной трассы, но EDzL планирует подать заявку на необходимые средства в следующем конкурсе заявок, крайний срок которого - 21 января 2025 года.

Он также рассказал, что в Иецаве от леса освобождена территория площадью 16 гектаров, а на основном пути Rail Baltica от леса освобождены 9 километров.

Также председатель правления EDzL сообщил, что до конца этого года в южном направлении трассы будет отчуждено 98% необходимой земли.