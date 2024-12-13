Сменился владелец IKEA в странах Балтии

Отмечается, что розничный бизнес IKEA в странах Балтии продолжит работу на основе франшизы, а франчайзером будет Inter IKEA Systems B.V., входящая в состав Inter IKEA Group.

Как отметил генеральный директор Inter IKEA Group Йон Абрахамсон Ринг, это начало нового этапа в реализации стратегии компании, так как приобретение розничного бизнеса IKEA поможет компании и далее развивать концепцию IKEA и укреплять франчайзинговую систему.

Сегодня в магазинах розничной торговли IKEA в странах Балтии работают 1450 человек, а количество клиентов в 2024 финансовом году составит 6,7 млн. человек. Inter IKEA Group уже владеет подразделениями по закупке, логистике и производству в странах Балтии, которые обеспечивают работой около 700 человек.

"Это важное событие для розничного бизнеса IKEA в странах Балтии. Мы присоединяемся к Inter IKEA Group с высокими показателями бизнеса и рентабельности в регионе. За 12 лет присутствия IKEA на рынке мы открыли восемь точек обслуживания клиентов и планируем открыть девятую - небольшой магазин "IKEA". Это приобретение откроет еще больше новых возможностей для укрепления бренда и его концепции", - отметила руководитель розничной торговли IKEA в странах Балтии Инга Филипова.

Как сообщалось, оборот управляющего IKEA в Латвии SIA Paul Mason Properties в финансовом году с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года составил 93,566 млн евро, что на 14,1% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла вдвое до 8,656 млн евро.

Paul Mason Properties было зарегистрировано в Латвии в 2015 году, его уставной капитал составляет 20 000 евро.

Первый магазин IKEA в странах Балтии был открыт в 2013 году в столице Литвы Вильнюсе. В Риге магазин IKEA открылся в 2018 году, а в Таллине - в 2022 году.

Компания IKEA была основана в 1943 году.

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