Inter IKEA Group завершила сделку по приобретению предприятий розничной торговли IKEA в странах Балтии, сообщили агентству LETA представители компании.
Сменился владелец IKEA в странах Балтии
Сделка предусматривает приобретение розничного бизнеса IKEA в Эстонии, Латвии и Литве - трех полноразмерных магазинов IKEA, пяти пунктов обслуживания покупателей, платформы электронной коммерции и компании по развитию цифровых каналов продаж.
Сумму сделки компания не называет.
Руководитель IKEA в Латвии Петерис Гринбергс в интервью агентству LETA заявил, что смена собственника ничего не изменит во внутренней структуре предприятия и предприятие продолжит реализацию предусмотренной ранее модели развития.
Руководитель торговой концепции Inter IKEA Group Деннис Балслев, в свою очередь, отметил, что Inter IKEA Group было важно не менять нынешнюю структуру управления, так как она успешно зарекомендовала себя за несколько лет, но произойдут изменения в правлении.
"На предприятии изменится только состав правления. Будет назначено новое правление для поддержки прежнего руководства предприятия", - сказал он.
Согласно данным Firmas.lv, в декабре этого года единственным владельцем SIA Paul Mason Properties, управляющего IKEA в Латвии, и компании по управлению недвижимостью Verus Praedium стала зарегистрированная в Нидерландах FE Baltic.
Компания сообщает, что сделка была осуществлена Inter IKEA Retail Holding - дочерней компанией Inter IKEA Systems в Нидерландах. Inter IKEA Systems - держатель франшизы IKEA и владелец бренда IKEA. В Inter IKEA Group также входят шведские IKEA of Sweden, IKEA Supply AG и другие аффилированные компании. Inter IKEA Retail Holding - холдинговая компания Inter IKEA Group.
Отмечается, что розничный бизнес IKEA в странах Балтии продолжит работу на основе франшизы, а франчайзером будет Inter IKEA Systems B.V., входящая в состав Inter IKEA Group.
Как отметил генеральный директор Inter IKEA Group Йон Абрахамсон Ринг, это начало нового этапа в реализации стратегии компании, так как приобретение розничного бизнеса IKEA поможет компании и далее развивать концепцию IKEA и укреплять франчайзинговую систему.
Сегодня в магазинах розничной торговли IKEA в странах Балтии работают 1450 человек, а количество клиентов в 2024 финансовом году составит 6,7 млн. человек. Inter IKEA Group уже владеет подразделениями по закупке, логистике и производству в странах Балтии, которые обеспечивают работой около 700 человек.
"Это важное событие для розничного бизнеса IKEA в странах Балтии. Мы присоединяемся к Inter IKEA Group с высокими показателями бизнеса и рентабельности в регионе. За 12 лет присутствия IKEA на рынке мы открыли восемь точек обслуживания клиентов и планируем открыть девятую - небольшой магазин "IKEA". Это приобретение откроет еще больше новых возможностей для укрепления бренда и его концепции", - отметила руководитель розничной торговли IKEA в странах Балтии Инга Филипова.
Как сообщалось, оборот управляющего IKEA в Латвии SIA Paul Mason Properties в финансовом году с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года составил 93,566 млн евро, что на 14,1% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла вдвое до 8,656 млн евро.
Paul Mason Properties было зарегистрировано в Латвии в 2015 году, его уставной капитал составляет 20 000 евро.
Первый магазин IKEA в странах Балтии был открыт в 2013 году в столице Литвы Вильнюсе. В Риге магазин IKEA открылся в 2018 году, а в Таллине - в 2022 году.
Компания IKEA была основана в 1943 году.
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