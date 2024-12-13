Латвийские хоккеисты проиграли Словакии

Шайбу в пользу сборной Латвии забил Оскар Батня.

На 15-й минуте матча счета 1:0 добился Шимон Петраш, но через 22 минуты после передач Артура Анджана и Мартиньша Дзиеркалса неудобной стороной клюшки в цель шайбу послал Батня.

В середине третьего периода Батня попал шайбой в перекладину ворот, ничья сохранилась. Когда до конца основного времени оставалось четыре минуты, Якуб Минарик переиграл Эрика Витолса и вернул словакам лидерство.

Витолс в этом матче отразил 25 из 27 бросков, в то время как латвийские хоккеисты бросали шайбу по воротам соперников 41 раз.

Третья участница турнира - сборная Норвегия - проиграла и Словакии со счетом 3:1, и Латвии со счетом 3:0.

В прошлом году Латвия в розыгрыше Кубка Кауфланд со счетом 5:0 обыграла Норвегию и 0:3 уступила Словакии, заняв второе место.

После турнира в Словакии сборная Латвии следующие игры проведет весной. В ходе подготовки к чемпионату мира 2025 года у сборной Латвии запланировано восемь проверочных игр.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в Стокгольме, где сыграет сборная Латвии, и Хернинге (Дания) с 9 по 25 мая.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!