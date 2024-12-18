Шесть "невидимых солдат", которые помогут победить вирусы и простуду

Большим преимуществом перцовых пластырей является то, что их можно использовать в повседневной деятельности, спрятав под одеждой.

Эфирные масла

Эвкалиптовое масло будет наиболее полезным для укрепления иммунитета, а также повышения сопротивляемости организма вирусным инфекциям.

Эвкалиптовое масло незаменимо при ангине, насморке, бронхите, пневмонии, туберкулезе легких.

Обладает прекрасным ранозаживляющим и дезинфицирующим действием, является прекрасным средством улучшения воздуха в помещении, особенно во время эпидемии гриппа.

Масло чайного дерева, хвойные масла и эфирные масла цитрусовых также помогут дыхательным путям. Использовать их можно по-разному - просто для улучшения аромата помещения, добавляя его в воду, принимая ванну, массируя ноги перед сном, вдыхание масла через ткань или салфетку или выливание его на подушку поможет дыхательным путям, и вы сможете спать по ночам без заложенности носа.

Отличным помощником для облегчения дыхания, например, у детей, являются пластыри с различными натуральными ароматами, которые удобно наклеивать на одежду в области груди перед сном.

Пары эфирных масел эвкалипта, мяты и лаванды действуют всю ночь, облегчая дыхание.

Горячие напитки

При первых симптомах простуды будет полезен горячий напиток с витамином С и кальцием, горячий чай с имбирем, настойка сока черной смородины или любой травяной чай с медом.

Горячие напитки, отпускаемые без рецепта, станут неким ударом для симптомов простуды, если нет времени болеть.