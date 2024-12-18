В холодное время года, когда вирусы начинают свой поход, забота об иммунитете становится особенно важной. Хотя мы часто говорим о витаминах и здоровом образе жизни, существует несколько эффективных, но часто забываемых способов укрепления защитных сил организма. Фармацевт сети аптек Apotheka Иванда Крастиня рекомендует шесть "солдат-невидимок", которые помогут предотвратить простуду и вирусные атаки.
Шесть "невидимых солдат", которые помогут победить вирусы и простуду
Ежедневная профилактика
Первый невидимый помощник довольно прост - небольшая ежедневная профилактика. В борьбе с простудой следует стараться одеваться по сезону и погодным условиям, избегать сквозняков или быстрого нагревания и охлаждения тела. Как и на работе, дома также рекомендуется регулярно проветривать помещения. Определенно
достаточный и полноценный сон, пребывание на свежем воздухе, регулярный прием жидкости и витаминов также окажут неоценимую помощь.
Одним из важнейших является витамин С, который поддерживает работу иммунной системы, защищает клетки от окислительного стресса и способствует более быстрому выздоровлению при инфекциях. Его можно принимать с цитрусовыми, киви, капустой, паприкой и т. д.
Витамин D также играет важную роль, особенно в зимние месяцы, когда солнечного света мало и организм не может синтезировать его в достаточном количестве. Витамин D - один из важнейших жирорастворимых витаминов, который играет жизненно важную роль в формировании иммунитета, поддержании здоровья костно-мышечной системы, поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и обеспечении других функций организма.
Не менее важны для профилактики вирусов и простуды цинк и витамины группы В, которые способствуют работе иммунных клеток и энергетическому обмену. Сбалансированная диета, богатая этими витаминами, является важным шагом для того, чтобы пережить осенне-зимний сезон здоровым образом.
Антибактериальные средства
При ежедневном соблюдении правильного одевания, приема витаминов и сбалансированной диеты следует помнить о бактериях.
Осенью и зимой в окружающей среде гораздо больше возбудителей различных инфекционных заболеваний, поэтому регулярного мытья рук недостаточно.
После поездки в общественном транспорте, покупок в магазине и посещения других общественных мест в вирусный сезон необходимо будет мыть руки.
Если нет возможности вымыть руки традиционным способом - с мылом, можно легко использовать разные виды антибактериальных средств.
Наиболее удобными для ежедневного использования будут антибактериальные средства в гелевой или жидкой форме, которыми можно быстро дезинфицировать руки, или антибактериальные влажные салфетки, которые особенно пригодятся детям.
Обычно антибактериальные средства находятся в небольших упаковках, поэтому они не займут много места и их будет удобно держать под рукой везде - в офисе, дома, в рюкзаке, в кармане пальто или в машине. Антибактериальные средства для рук доступны как взрослым, так и детям.
Согревающие и обезболивающие пластыри
Незаслуженно забытые, но удобные повседневные средства - горчично-перцовые пластыри. Горчичники используются как эффективное средство при респираторных и мышечных недугах. Они предназначены для быстрого и удобного наружного применения горчичного порошка. Пластыри создают ощущение тепла и улучшают кровообращение при нанесении на нужное место на спине или груди. Так же
перцовые пластыри - это согревающие пластыри, используемые при простуде, болях и кашле. Наклеив на вымытую и высушенную кожу точно на больное место - поясницу, шею, колено или другое место - они смогут уменьшить боль.
Большим преимуществом перцовых пластырей является то, что их можно использовать в повседневной деятельности, спрятав под одеждой.
Эфирные масла
Эвкалиптовое масло будет наиболее полезным для укрепления иммунитета, а также повышения сопротивляемости организма вирусным инфекциям.
Эвкалиптовое масло незаменимо при ангине, насморке, бронхите, пневмонии, туберкулезе легких.
Обладает прекрасным ранозаживляющим и дезинфицирующим действием, является прекрасным средством улучшения воздуха в помещении, особенно во время эпидемии гриппа.
Масло чайного дерева, хвойные масла и эфирные масла цитрусовых также помогут дыхательным путям. Использовать их можно по-разному - просто для улучшения аромата помещения, добавляя его в воду, принимая ванну, массируя ноги перед сном, вдыхание масла через ткань или салфетку или выливание его на подушку поможет дыхательным путям, и вы сможете спать по ночам без заложенности носа.
Отличным помощником для облегчения дыхания, например, у детей, являются пластыри с различными натуральными ароматами, которые удобно наклеивать на одежду в области груди перед сном.
Пары эфирных масел эвкалипта, мяты и лаванды действуют всю ночь, облегчая дыхание.
Горячие напитки
При первых симптомах простуды будет полезен горячий напиток с витамином С и кальцием, горячий чай с имбирем, настойка сока черной смородины или любой травяной чай с медом.
Горячие напитки, отпускаемые без рецепта, станут неким ударом для симптомов простуды, если нет времени болеть.
Обычно лекарства, отпускаемые без рецепта, которые можно купить в аптеке, являются одними из первых шагов, которые следует предпринять, если вы чувствуете головную боль, боль в горле, затрудненное дыхание через нос или усталость.
Употребление горячих напитков на некоторое время поможет вам почувствовать себя лучше и облегчит боль. Иванда Крастиня рекомендует использовать эти препараты только в экстренных случаях, когда, несмотря на температуру, вы не можете себе позволить заболеть. Кроме того
фармацевт предупреждает, что при использовании комбинированных напитков не следует дополнительно применять другие продукты, содержащие парацетамол, это может превысить допустимые суточные дозы.
Укрепление пробиотиков и микрофлоры кишечника
Одной из менее заметных, но очень важных линий защиты организма является микрофлора кишечника. Бактерии, живущие в кишечном тракте, влияют на функционирование организма, ведь необходимые нам вещества всасываются через слизистую оболочку кишечного тракта. Поэтому при наличии в кишечном тракте неблагоприятных бактерий нарушается всасывание питательных веществ, витаминов, микроэлементов, ослабляется иммунная система.
Хорошее здоровье кишечника тесно связано с сильной иммунной системой, поэтому пробиотики - поистине незаменимый "солдат" в борьбе с вирусами и простудой.
Натуральные пробиотики содержатся в кисломолочных продуктах, таких как кефир, йогурт или квашеная капуста, а также в ферментированных соевых бобах и других ферментированных продуктах.
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
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