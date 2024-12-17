ФОТО И ВИДЕО Мона и Дизель - собаки, способные вызвать радость даже в паллиативном отделении

Фото: Lauris Galsons/TVNET GRUPA

Медсестры и санитары тоже не скрывают радости, приходя друг за другом погладить собак и, конечно же, сфотографироваться у елки. Праздники приближаются. И в отделении паллиативной помощи тоже. В день нашего визита здесь хватает беспокойства - мало рабочих рук, а резидент делает первую в своей жизни пункцию. Это сложная и неприятная процедура, после которой резидент встречает в коридоре собак и буквально расцветает.

Фото: Lauris Galsons/TVNET GRUPA

Аналогично и пациенты. Вид собак, входящих в дверь, вызывает улыбку на лицах всех пациентов. Пусть даже и чуть заметно, но уголки губ приподнимаются у всех. Мона и Дизель подходят к каждому, позволяют себя погладить, угостить зернышком сухого корма, а пациенты с нежностью смотрят на них и погружаются в воспоминания прошлых лет, когда у них самих были собаки.

"И не лают?" - такой вопрос возникает не только у пациентов, но и у меня. "Не лают. Не лают на работе. Я везу свою собаку специально в лес, где она может побегать и налаяться от души", - рассказывает Ричард любопытной даме.

Фото: Lauris Galsons/TVNET GRUPA