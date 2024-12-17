"Умиление, просто умиление", - говорит Вилнис Сосарс, когда видит в своем отделении двух пушистых и вечно улыбающихся самоедов. Он возглавляет не самое простое отделение паллиативной помощи Бикерниекской больницы, которое принимает только неизлечимых пациентов. И хотя этим людям уже не поможешь, они жаждут любви и радости. И вот в палату заходят собаки, белоснежные, как кучевые облака, садятся рядом с пациентом, улыбаются, и палата наполняется теплом и счастьем. Хоть на короткий миг собаки-терапевты творят невероятное.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Мона и Дизель - собаки, способные вызвать радость даже в паллиативном отделении
Это не простые, а специально обученные собаки, на этот раз - Мона и Дизель. Пушистые и милые. При этом умные и умеющие исцелять. "Наши собаки специально обучены умению общаться с пациентами, сидеть у постели больных и любить их".
"Эмоциональный контакт очень важен. Эти собаки приносят не только радость, но и помощь и исцеление в сотрудничестве с физиотерапевтами и врачами", - говорит Ричард, для которого собачья терапия - это призвание по жизни.
Отделению нужна радость
Ричард посещает отделение паллиативной помощи Бикерниекской больницы вместе с волонтерами хосписа, которые создают праздничное настроение, как в сказке: вдруг в коридоре появляется украшенная елка, у подножья которой лежат два самоеда, а рядом на передвижном столике - пирожные и кофе. Этот маленький праздник нужен не только пациентам, но и персоналу. "В отделение приходит умиление, которого так не хватает в наши суровые будни", - с влажными глазами говорит заведующий отделением. Он всегда рад волонтерам хосписа и собакам-терапевтам, которые приезжают в отделение раз в месяц.
Медсестры и санитары тоже не скрывают радости, приходя друг за другом погладить собак и, конечно же, сфотографироваться у елки. Праздники приближаются. И в отделении паллиативной помощи тоже. В день нашего визита здесь хватает беспокойства - мало рабочих рук, а резидент делает первую в своей жизни пункцию. Это сложная и неприятная процедура, после которой резидент встречает в коридоре собак и буквально расцветает.
Аналогично и пациенты. Вид собак, входящих в дверь, вызывает улыбку на лицах всех пациентов. Пусть даже и чуть заметно, но уголки губ приподнимаются у всех. Мона и Дизель подходят к каждому, позволяют себя погладить, угостить зернышком сухого корма, а пациенты с нежностью смотрят на них и погружаются в воспоминания прошлых лет, когда у них самих были собаки.
"И не лают?" - такой вопрос возникает не только у пациентов, но и у меня. "Не лают. Не лают на работе. Я везу свою собаку специально в лес, где она может побегать и налаяться от души", - рассказывает Ричард любопытной даме.
Хотя сами волонтеры хосписа признаются, что пациенты бывают разные и случается, когда кто-то твердо заявляет, что не хочет видеть собак в палате, на этот раз все с радостью встречают гостей, гладят пушистую шерстку, угощают их сухим кормом, смотрят в глаза - берут все лучшее, что может дать в этот момент собака-терапевт. Даже если это происходит неосознанно.
Учиться и сдавать экзамены
Собачья терапия, или канистерапия, - это метод, который помогает людям улучшить здоровье. Канистерапия известна в мире давно, а в Латвии - уже 15 лет, говорит Ричард. Не только сами собаки, но и их поводыри проходят специальную подготовку. "Человек также должен сдать экзамен в Латвийской кинологической федерации. Он должен доказать, что может управлять собакой", - объясняет Ричард, который сам воспитал одну из героинь дня, 5-летнюю Мону.
Как и всем собакам-терапевтам, Моне и ее спутнику, двухлетнему Дизелю, приходилось усердно учиться. Это основа всего. "Мы учим их терпению, мы учим их быть спокойными. Собаки учатся общаться с пациентами. Этих собак также учат не привязываться к одному человеку. Им не нужен хозяин. Это важный процесс. Важно, чтобы собака умела общаться, но ровно настолько, насколько хочет пациент". Собаки-терапевты также должны внушать чувство безопасности и исцеления.
Хоть работа у этих собак и терапевтическая, в повседневной жизни они самые обычные питомцы. Ричард говорит, что они живут обычной собачьей жизнью, настоящие домашние любимцы. Из-за своей привлекательности самоедов часто выбирают в качестве собак-терапевтов. У них нет гена агрессии, поэтому их до сих пор считают единственными стопроцентными компаньонами. И да, они невероятно пушистые и такие же невероятно жизнерадостные. И еще очень важное замечание - самоеды счастливы, но не навязчиво, они не будут вскакивать и бегать от радости.
Но Ричард говорит, что в каждой породе может быть собака, которая хорошо подойдет для такой миссии. На вопрос, как это определить, Ричард с улыбкой отвечает, что это сразу чувствуется.
Мона и Дизель, а также еще 4 самоеда, 2 швейцарские овчарки и 2 лабрадора приходят из общества сервисных собак Teodors, где их дрессируют и о них заботятся. А потом собаки сами заботятся о пациентах. Они посещают детскую больницу, а теперь и отделение паллиативной помощи. "В принципе, целевая аудитория - ДЦП и аутизм. Например, ребенок с аутизмом учится есть ложкой, потому что он хочет кормить собаку с ложки и учится сам. Учатся двигаться: все это в сотрудничестве с врачами и физиотерапевтами. Это очень помогает", - добавил на прощание Ричард.
Галерея: Хоспис с собаками в Бикерниекской больнице
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