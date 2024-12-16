Годовая инфляция в ноябре в Латвии достигла отметки 2,2%. Как поясняет экономист SEB банка Дайнис Гашпуйтис в подкасте Piķis un ģēvelis!, именно такой уровень инфляции является целевым показателем Европейского центрального банка (ЕЦБ). Однако если рассмотреть рост цен более подробно, то повседневные расходы жителей выросли на 5%. Жителям Латвии и дальше придется жить в условиях роста инфляции, сообщает портал tv3.lv.
Видео ⟩ "Возврат к прежнему уровню цен - необоснованное ожидание": экономист об инфляции в Латвии
"То, что 2,2% - это то, что ЕЦБ считает нормой, это то, к чему мы стремимся, потому что это экономически оправданно. Но проблема в том, что если исключить цены на энергоносители, то инфляция только в секторе услуг у нас составляет около 5%. Поэтому в повседневных расходах люди по-прежнему ощущают инфляцию довольно сильно", - отметил экономист.
Гашпуйтис объясняет, что на достигнутом уровне инфляции цены не остановятся -наоборот, потребительские цены продолжат постепенно расти.
Это означает, что людям придется адаптироваться к такому уровню роста. И на самом деле видно, что многие не хотят это принять, поэтому ищут альтернативы или меняют свои привычки.
"На индивидуальном уровне хочется видеть снижение цен, но с экономической точки зрения никто не хочет допускать дефляции. В краткосрочной перспективе, если это произойдет, то это не проблема, но и допустить этого никто не хочет. Другими словами, ЕЦБ тоже сделает все, чтобы инфляция сохранялась. Ожидания дефляции или возвращения к предыдущему уровню цен - необоснованные. Поэтому нужно уметь адаптироваться", - подчеркнул экономист.
Видео: Сюжет подкаста Piķis un ģēvelis!
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