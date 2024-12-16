Видео "Возврат к прежнему уровню цен - необоснованное ожидание": экономист об инфляции в Латвии

"То, что 2,2% - это то, что ЕЦБ считает нормой, это то, к чему мы стремимся, потому что это экономически оправданно. Но проблема в том, что если исключить цены на энергоносители, то инфляция только в секторе услуг у нас составляет около 5%. Поэтому в повседневных расходах люди по-прежнему ощущают инфляцию довольно сильно", - отметил экономист.

Гашпуйтис объясняет, что на достигнутом уровне инфляции цены не остановятся -наоборот, потребительские цены продолжат постепенно расти.

Это означает, что людям придется адаптироваться к такому уровню роста. И на самом деле видно, что многие не хотят это принять, поэтому ищут альтернативы или меняют свои привычки.

"На индивидуальном уровне хочется видеть снижение цен, но с экономической точки зрения никто не хочет допускать дефляции. В краткосрочной перспективе, если это произойдет, то это не проблема, но и допустить этого никто не хочет. Другими словами, ЕЦБ тоже сделает все, чтобы инфляция сохранялась. Ожидания дефляции или возвращения к предыдущему уровню цен - необоснованные. Поэтому нужно уметь адаптироваться", - подчеркнул экономист.

Видео: Сюжет подкаста Piķis un ģēvelis!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!