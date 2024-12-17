Представители еще ряда профессий смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Риги

Соответствующие изменения в обязательные правила самоуправления о льготах на проезд в общественном транспорте предложил внести председатель Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Мэр считает, что это одновременно повысит безопасность в городе и продемонстрирует уважение к представителям этих профессий.

Сегодня предложение Кирсиса поддержали партнеры по думской коалиции, и оно будет подготовлено для рассмотрения на заседании думы.

В настоящее время бесплатно в общественном транспорте Риги могут ездить пенсионеры, школьники, лица с инвалидностью, политически репрессированные лица и участники движения национального сопротивления, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, украинские беженцы, сотрудники Государственной и муниципальной полиции, а льготы на проезд предоставлены студентам, педагогам, техническим работникам учебных заведений, работникам подведомственных департаменту благосостояния учреждений и др.

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